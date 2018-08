V domovih za starejše zagotovili skoraj 1000 dodatnih mest

Ministrstvo za delo zaključilo razpis za koncesije

22. avgust 2018 ob 11:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za delo je na podlagi razpisa podelilo koncesije za 928 dodatnih mest v domovih za starejše v letih 2018–2020, s čimer se bodo zmogljivosti v domovih povečale za pet odstotkov.

S podelitvijo koncesij se je tudi zaključil javni razpis za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. V njem so bile razpisane koncesije s takojšnjim začetkom izvajanja dejavnosti in koncesije z odložnim pogojem in začetkom opravljanja dejavnosti do 31. decembra 2020, so zapisali na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ministrstvo je na podlagi razpisa že januarja podelilo koncesije za 224 mest s takojšnjim začetkom izvajanja dejavnosti. S tokratno podelitvijo koncesij z odložnim pogojem pa se bo javna mreža institucionalnega varstva za starejše povečala še za 704 mesta. Koncesionarji, ki so pridobili koncesijo z odložnim pogojem, bodo začeli delovati v letih 2019 in 2020.

Konec leta 2017 18.331 mest v domovih za starejše

Na področju institucionalnega varstva je bilo konec lanskega leta 18.331 mest v domovih za starejše in 2375 mest v posebnih zavodih za odrasle. Ključni cilj razpisa koncesij je zagotovitev dodatnih zmogljivosti v domovih za starejše zaradi povečanih potreb po domskem varstvu.

Nova prosta mesta razpršena po Sloveniji

Koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva starejših v osrednji Sloveniji so pridobili družba ORPEA v Komendi za 68 mest in v Starem trgu pri Ložu za 51 mest, Deos v Notranjih Goricah za 40 mest in v Horjulu za 54 mest ter Zavod Dom Marije in Marte Logatec za osem mest v Logatcu. Družba ORPEA je pridobila tudi koncesijo v Žireh za 56 mest in v Železnikih za 55 mest. Na Štajerskem so koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva starejših dobili Sončni dom Maribor za 60 mest v Mariboru, Gradbeno podjetje Drava za 150 mest za 150 mest Hoče - Slivnica, Dom Lenart za 70 mest v Lenartu in CSO Ormož za 28 mest v Svetem Tomažu. ORPEA je dobila koncesijo še v Pivki za 64 mest, piše na spletni strani ministrstva. Januarja pa so podelili koncesijo za 100 mest v Medgeneracijskem centru Bistrica v Domžalah, 60 mest v Zavodu usmiljenk v Mengšu, 18 mest v Domu starejših občanov Gornja Radgona in 46 mest v Dom starejših občanov Radenci.

Več mest za bolnike z demenco

Izbrani koncesionarji bodo izvajali sodobne koncepte obravnave, ki so prilagojeni posamezniku in njegovim potrebam. Storitve bodo organizirane v manjših skupinah, oblikah gospodinjskih skupnosti, ki zagotavljajo zasebnost, varnost in domačnost v ustreznih prostorskih ter tehničnih razmerah, navaja ministrstvo. V okviru razpisa je bil poseben poudarek namenjen zagotavljanju zmogljivosti za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji. Eden od koncesionarjev, Sončni dom Maribor, bo vseh 60 pridobljenih mest namenil stanovalcem z demenco, preostali ponudniki bodo za te stanovalce namenili od 20 do 79 odstotkov pridobljenih mest.

La. Da.