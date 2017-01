Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Policisti so lani našteli skupno 14.288 kršitev zaradi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Foto: BoBo Tudi kolesarjem in pešcem odsvetujejo uporabo mobilnih telefonov. Še posebej nevarna je uporaba mobitela med vožnjo s kolesom, ker otežuje vožnjo in zaviranje. Foto: BoBo Sorodne novice V letu 2016 manj prometnih nesreč, a več smrtnih žrtev kot leta 2015

V dveh urah se je 132 voznikov oglasilo "samo na hitro" ali "zaradi službe"

Policisti in mestni redarji bodo dva tedna prežali na uporabo telefona za volanom

16. januar 2017 ob 13:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V današnjem zgolj dveurnem nadzoru so ljubljanski in gorenjski policisti odkrili več kot 130 voznikov, ki so med vožnjo uporabljali telefon.

Policisti že poostreno preverjajo, ali udeleženci v prometu med vožnjo telefonirajo oziroma uporabljajo druge naprave, ki zmanjšujejo njihovo vidno ali slušno zaznavanje - današnji začetek nadzora je del dvotedenske akcije za preprečevanje rabe teh naprav med vožnjo.

Usklajen in intenziven dveurni nadzor je potekal na območju ljubljanske in kranjske policijske uprave, policisti pa so v tem kratkem času ugotovili 132 kršitev. Na Gorenjskem je bilo kršitev 33, na območju prestolnice pa 99. Najpogostejša razloga za uporabo telefona med vožnjo pri kršiteljih sta bila "nujen službeni klic" ali pa da so se "samo na hitro oglasili".

Od navigacije do brskanja po spletu

Uporaba mobilnega telefona za volanom pomembno zmanjša zbranost voznika, opozarjajo policisti. Vozniki lahko zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo spregledajo drugega udeleženca v prometu ali pomembno prometno signalizacijo, zato se ne odzovejo pravočasno na razmere v prometu.

Policisti opažajo, da se uporaba naprav, ki zmanjšujejo vidno in slušno zaznavanje med vožnjo, povečuje. Po anketi agencije za varnost prometa, v kateri je sodelovalo 1000 voznikov, telefone uporablja med vožnjo kar 75 odstotkov voznikov. Tri četrtine jih telefonira, ena tretjina jih pregleduje socialna omrežja in skoraj desetina jih uporablja telefon za poslušanje glasbe ali navigacijo. Sedem odstotkov si jih dela denimo opomnike in beležke, pet odstotkov jih brska po spletnih straneh, tri odstotke pa jih uporablja mobilne aplikacije.

Slovenska zakonodaja dovoljuje telefoniranje med vožnjo, če je v vozilo vgrajena naprava za prostoročno telefoniranje. Kljub temu na policiji odsvetujejo uporabo telefona med vožnjo. "Vožnja je aktivnost, ki ji moramo nameniti vso pozornost," so poudarili. Kdor mora nujno uporabiti telefon, naj ustavi na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljuje šele po pogovoru, svetujejo.

Kršitelji tudi med kolesarji

Tudi kolesarjem in pešcem odsvetujejo uporabo mobilnih telefonov. Še posebej nevarna je uporaba mobitela med vožnjo s kolesom, ker otežuje vožnjo in zaviranje.

Policisti so lani našteli skupno 14.288 kršitev zaradi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Pri tem je bilo 13.830 voznikov motornih vozil in 458 voznikov, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, denimo kolesarji.

Na slovenskih cestah je sicer lani umrlo 129 ljudi, kar je devet več kot leto prej.

Agencija za varnost prometa je na pristojne institucije podala predlog, da se omogoči dostop do podatkov mobilnih operaterjev in se na ta način preveri ali je voznik v času prometne nesreče uporabljal telefon. Na ta način bi zagotovili prave podatke, v kolikšni meri je mobilni telefon dejavnik nastanka prometnih nesreč v Sloveniji. Poleg tega je agencija podala tudi pobudo za strožjo zakonodajo pri sankcioniranju kršiteljev, in sicer bi po predlogu veljala uporaba mobilnega telefona za vožnjo kot hujši prekršek, za katero bi kršitelj poleg denarne kazni dobil tudi 5 kazenskih točk.

VIDEO Policisti nad telefoniranje v avtu

T. H.