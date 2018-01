V enem letu dvakrat več kazni za uporabo mobilnika med vožnjo

Nacionalna akcija proti uporabi telefona med vožnjo

23. januar 2018 ob 06:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kar 75 % slovenskih voznikov med vožnjo kdaj uporabi telefon, čeprav se v tistem času občutno zmanjša njihova pozornost na promet in odzivnost na situacije. Telefoniranje med vožnjo je namreč podobno, kot če bi vozili s 0,8 promila alkohola v krvi.

Do konca tega tedna policisti poostreno nadzirajo, ali vozniki med vožnjo uporabljalo mobilni telefon in druge naprave. V sodelovanju z Agencijo za varnost prometa želijo v nacionalni akciji ozavestiti ljudi o vseh nevarnostih, hkrati pa AVP predlaga tudi zaostritev zakonodaje na tem področju. Trenutno je globa za voznike, ki med vožnjo uporabljajo elektronske naprave, 120 evrov, AVP pa predlaga, da se globa zviša na 250 evrov, hkrati bi voznik dobil še tri kazenske točke.

"Po raziskavi, ki smo jo izvedli, ugotavljamo, da uporablja telefone med vožnjo kar 75 odstotkov voznikov. Skoraj vsi (74 %) med vožnjo telefonirajo, ena tretjina (30 %) pregleduje socialna omrežja, 7 odstotkov si zapisuje beležke, opomnike in podobno, 5 odstotkov jih brska po spletnih straneh, 3 odstotki uporabljajo mobilne aplikacije, poleg tega pa skoraj desetina (9 %) telefon uporablja za poslušanje glasbe ali navigacijo," pojasnjujejo na Agenciji za varnost prometa.

Reakcijski čas se poslabša

Ko voznik med vožnjo uporabi mobilno napravo, to zmoti njegovo delovanje tako na fizični, kot na vizualni in kognitivni ravni - svojo roko iz volana preusmeri na telefon, zamenja vidno polje iz ceste na ekran, v tistem času tudi ne spremlja okolice in dogajanja na cesti. Po raziskavi je torej njegova vožnja podobna, kot če bi spil kar nekaj alkohola. Reakcijski čas se poslabša, voznik počasnejše zaznava in reagira na prometno signalizacijo, njegov zavorni čas je daljši. Če piše sms-sporočilo, pa kar štirikrat manj gleda na cesto.

Ker je vse več mobilnih telefonov t. i. pametnih naprav, ki ob glasovnem telefoniranju in pisanju kratkih sporočil omogočajo še brskanje po spletu, sodelovanje v družbenih omrežjih, fotografiranje in snemanje, je tudi čas, ki ga vozniki med vožnjo namenijo svojim telefonom, daljši. Pogovori med vožnjo v povprečju trajajo 5 minut, pisanje ali pregledovanje sporočil vzame 3 minute, za pregled socialnih omrežij pa vozniki porabijo 4 minute.

Vozniki se ne zavedajo nevaronosti

Lani je policija izdala 26.391 plačilnih nalogov zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in 3.161 opozoril voznikom. To je skoraj dvakrat več kot leto prej! Prav zato na policiji pravijo, da se po njihovih opažanjih vozniki ne zavedajo nevarnosti uporabe mobilnih telefonov. "Ne samo tipkanje ali rokovanje z napravami in opremo, tudi sam pogovor vpliva na zbranost voznika med vožnjo. Nemogoče je, da bi voznik enako zbrano sledil pogovoru po mobilnem telefonu in bil ob tem skoncentriran na vožnjo vozila," dodajajo. Prav tako policisti med vsakodnevnim nadzorom prometa ustavijo tudi voznike, ki so uporabljali druge naprave - prenosne računalnike, tablice.

Po trenutni zakonodaji uporaba prostoročne opreme za telefoniranje ni prepovedana, a tako na policiji kot na AVP-ju opozarjajo, da je tudi takšno telefoniranje moteče in odvrača pozornost. Raziskave namreč kažejo, da prostoročnega telefoniranja ni mogoče enačiti s pogovorom s sopotnikom v avtomobilu, saj če pride do krizne situacije, sopotnik to opazi in neha s pogovorom, da se voznik lahko primerno odzove, medtem ko sogovornik na drugi strani telefona tega ne vidi in bo nadaljeval ter posledično motil voznika in njegovo reakcijo.

Ustavite avto in nadaljujte, ko končate

Statističnih podatkov, v kolikšni meri je uporaba mobilnih telefonov in ostalih elektronskih naprav vplivala na prometne nesreče, na policiji sicer posebej ne vodijo. Vsekakor pa je za lastno varnost in za varnost ostalih udeležencev v prometu najbolj pametno slediti nasvetu: če morate uporabiti telefon za klic, sms-sporočilo ali kakšno drugo komunikacijo, potem ustavite na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljujete šele, ko končate.

To velja tudi za kolesarje, voznike motornih vozil, prav tako naj telefona med prečkanjem cestišča ne bi uporabljali pešci.

Ana Svenšek