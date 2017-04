V gorah še vedno nevarne že majhne zaplate snega

Zdrsi so krivi za največ poškodb

8. april 2017 ob 12:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Če se odpravljate v gore, bodite pazljivi kljub toplemu vremenu. Na pot je potrebno iti primerno opremljen, prav tako je opremo treba znati uporabljati, je poudaril Matjaž Šerkezi s PZS-ja.

Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije (PZS) in inštruktor Gorske reševalne zveze Slovenije Matjaž Šerkezi opozarja, da je v slovenskem visokogorju in ponekod v sredogorju, zlasti na severnih pobočjih, še vedno sneg.

Pod snegom so tudi posamezne planinske poti, za njihovo prečenje je treba imeti primerno opremo, torej dereze in cepin, tudi, če je snežišče dolgo le dva metra, je pojasnil. Takšna snežišča so past, ki vsako leto povzroči največ nesreč. Že, če se gornik po takšnem terenu zapelje nekaj metrov, nato pa udari v skalo, so posledice lahko usodne, je opomnil.



Za zdrse sta najpogosteje kriva neprimerna obutev in druga oprema ali, ker te opreme gorniki ne znajo uporabljati. Če denimo gornik ne zna uporabljati derez, lahko z njimi zapne v hlače, se spotakne in pade, je ponazoril Šerkezi.

Na turo se je potrebno pripraviti

V gorah aprila in maja sneg ni nič nenavadnega. Zato se je treba opremiti s primernimi oblačili, kapo, rokavicami, prvo pomočjo in zadostno količino tekočine. Izjemnega pomena je čelada. Ko se sneg in led začneta topiti, namreč navadno popusti tudi skala, zaradi česar pada kamenje.



Dnevi se res daljšajo, a znoči se že okoli 19.30, zato je treba pri sebi imeti čelno svetilko. Prav tako je treba spremljati podatke o odprtosti planinskih koč. Večina jih je v tem času še zaprta, nekatere pa svoja vrata odpirajo ob koncih tedna. Natančne podatke o tem planinci in gorniki lahko dobijo pri PZS-ju ali kar neposredno pri oskrbniku planinske koče, je povedal.

Šerkezi je ob tem posebej opozoril še na subjektivnost informacij na družbenih omrežij, ki se nanašajo na zahtevnost in razmere na določenih gorskih poteh. "To ljudi zavaja in se odpravljajo v gore kar tako. To pa ni v redu. Na turo se je treba pripraviti," je še sklenil.



Več nevarnosti za plazove prihodnji teden

Nevarnost snežnih plazov je v teh dneh v slovenskih gorah sicer majhna, čez dan se poveča na zmerno na prisojnih pobočjih. Nevarna so predvsem strma pobočja ter mesta z napihanim snegom na osončenih legah. Na strmejših pobočjih so možni talni plazovi mokrega snega.

Predvidoma se bo ta nevarnost povečala že v prihodnjem tednu. Nad okoli 1600 metri naj bi v torek namreč zapadlo od 10 do okoli 20 centimetrov snega. Nad to nadmorsko višino se bo lahko novi sneg plazil s strmih pobočij, so zapisali na agenciji za okolje.

A. Č.