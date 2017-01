Na Obali narašča število prejemnikov socialne pomoči

Tudi lasten dohodek včasih ne zadostuje

15. januar 2017 ob 11:54

Koper/Izola/Piran - MMC RTV SLO/STA

V vseh istrskih občinah narašča število prejemnikov denarne socialne pomoči, ugotavljajo v lokalnih centrih za socialno delo. Redno denarno socialno pomoč tako prejema prek 2.000 ljudi.

CSD Koper na območju mestne občine ter občine Ankaran navaja med 1.300 in 1.500 prejemnikov redne sociačne pomoči. Številka niha iz meseca v mesec, pri tem pa je treba upoštevati, da je upravičencev več, saj so med njimi tudi zakonec in otroci. Upoštevajoč, da je v obeh občinah okoli 54.000 prebivalcev, delež prejemnikov pomoči znaša okoli tri odstotke prebivalstva.

Podoben odstotek beležijo tudi v piranski občini, ki ima okoli 18.000 prebivalcev. Denarno socialno pomoč v njihovi občini trenutno prejema skupno 531 ljudi, kamor pa so vštete tako samske odrasle osebe kot otroci, kjer gre za družine.

Izolska občina šteje okoli 16.000 prebivalcev, po zadnjih podatkih CSD Izola so decembra izplačali 378 rednih denarnih socialnih pomoči.

Število prejemnikov narašča

V vseh naštetih občinah centri za socialno delo sicer opažajo naraščanje števila prejemnikov oz. upravičencev do tovrstne oblike pomoči. V Izoli so tako lani zabeležili 1.507 upravičencev v primerjavi s 1.331 upravičenci v letu 2015. Trend naraščanja števila prejemnikov pomoči v zadnjih letih opažajo tudi v Kopru. Da potreba po tovrstni pomoči narašča, opažajo tudi v Piranu, kjer se je število prejemnikov pomoči lani glede na leto 2015 povečalo za 14 odstotkov.

Pri večini upravičencev do denarne pomoči gre za brezposelne osebe ali družine, v katerih pa je zaposlen le eden od staršev, ta pa prejema nizke dohodke, je skupna ugotovitev istrskih centrov za socialno delo.

Al. Ma.