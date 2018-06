Šarec: Za predsednika DZ-ja v igri več imen, tudi Miro Cerar

V Kamniku sestanek petih levosredinskih strank

21. junij 2018 ob 14:00,

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec je po sestanku petih strank dejal, da se še niso uspeli dokončno uskladiti glede imena, ki bi ga skupaj podprli za predsednika DZ-ja. V igri je še vedno več imen, tudi dosedanji premier Miro Cerar.

Po skupnem sestanku SMC-ja, LMŠ-ja in SAB-a sta se tako zdaj levosredinskemu omizju pridružila še DeSUS in SD. »Jaz nikoli ne govorim o levosredinski koaliciji, pač pa o sredinski,« je predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec popravil novinarsko formulacijo, da sestavljajo levosredinsko vlado.

V LMŠ-ju nimajo težav z imeni, za predsednika DZ-ja je sprejemljiv tudi sedanji premier Miro Cerar, v igri pa je tudi več drugih kandidatk in kandidatov, če se bodo le uspeli uskladiti med potencialnimi partnerji, je povedal in dodal, da obstaja tudi možnost, da bodo predlagali svojega kandidata.

Dan pred ustanovno sejo novega državnega zbora tako še vedno ni jasno, ali bo kdorkoli sploh kogarkoli predlagal za novega predsednika državnega zbora (DZ). V SDS-u molčijo, po sestanku petih levosredinskih strank v Kamniku pa je zdaj jasno, da tudi še ni nič dogovorjenega.

To je bil šele prvi skupni sestanek petih predsednikov strank, s pogovori pa bodo po Šarčevih besedah nadaljevali jutri zjutraj pred ustanovno sejo. "Nisem ne pesimist, ne optimist v življenju ostajam realist. Počakajmo jutrišnji dan, ker je jutro pametnejše od večera", je sklenil Šarec. Ste dobili zagotovilo, da nobena od štirih strank ne bo podprla kandidata SDS-a? Že iz pogovorov pred volitvami je jasno, da nobena od strank ne bo podprla SDS-a, a v "politiki nikoli ni sto odstotnih zagotovil", je odvrnil.

Sestanek petih strank

Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec je po seji vlade potrdil novico, da se bodo na sestanku dobili predsedniki petih strank, ki želijo oblikovati levosredinsko vlado. "Jaz pričakujem prvi resni pogovor v prvem krogu petih predsednikov strank, zainteresiranih za oblikovanje leve vlade," je dejal Erjavec in dodal, da upa, da bodo na koncu teh pogovorov dosegli tudi dogovor o predsedniku DZ-ja. O novem predsedniku bodo novoizvoljeni poslanci na ustanovni seji sicer glasovali že v petek.

Predsednik SD-ja Dejan Židan pa je po seji vlade dejal, da "o sestankih ne govorimo". Na volitvah je omenjenih pet strank zbralo 43 glasov, kar ni dovolj za večino niti skupaj s poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti, zato bosta jeziček na tehtnici predstavljali ali NSi ali Levica, a nobena od teh strank na sestanek ni bila povabljena.

V petek, ko se bo DZ sestal na ustanovni seji, bo moral glasovati tudi o predsedniku DZ-ja, a za zdaj še ni jasno, ali bo kateri od koalicij že uspelo skleniti dogovor o podpori kateremu od možnih kandidatov in ali bodo poslanske skupine najprej podprle začasnega predsednika. Če ga ne bodo izvolili, pa bo seja prekinjena in bo tudi njeno nadaljevanje vodil najstarejši poslanec tega sklica, to je Peter Jožef Česnik (SAB). Aktualni predsednik DZ-ja Milan Brglez je med tem za STA dejal, da bi po njegovem mnenju morali na petkovi ustanovni seji novega sklica DZ izvoliti začasnega predsednika, ki bi DZ-ja vodil do zaključka koalicijskih pogajanj. To vlogo je pripravljen prevzeti tudi sam.

