Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Kamniški triatlon na standardni lokaciji bo v mesto pod planinami že osmo leto zapored privabil tekmovalce iz vse Slovenije. Super šprint in triatlon za vsakogar sta letos združena v en štart, šprint triatlon bo v klasični izvedbi. Foto: Facebook Miro Kregar Dodaj v

V Kamniku triatlon, primeren za vsakega rekreativnega športnika

300 metrov plavanja, 12 km kolesarjenja, 2,5 km teka

22. junij 2018 ob 11:56

Kamnik - MMC RTV SLO

"Naročila za najboljši rižev narastek na svetu sprejemamo le še danes," pravijo organizatorji Ambrož triatlona Kamnik, na katerem se lahko to nedeljo preizkusite tudi rekreativni športniki.

"Gre za tradicionalno prireditev v Kamniku, letos bo na sporedu osmič zapored. Razdalje so za povprečnega rekreativca primerne. Imamo namreč tudi triatlon za vsakogar s 300 metri plavanja, 12 kilometri kolesarjenja in 2,5 kilometri teka. Kdor se nekajkrat tedensko ukvarja z rekreacijo, se lahko tega loti brez težav. Vse se bo dogajalo na kamniškem bazenu in bližnji okolici, trasa je bolj ravninska in res primerna za vsakogar," nam je povedal vodja tekmovanja Miro Kregar, ki opaža vedno večje zanimanje za triatlon:

"Številni so se našli v njej. Gre za tri združitev treh zdravih aerobnih disciplin. Dobrodošlo je tudi, da lahko, če smo poškodovani, zanemarimo eno disciplino in trenirami preostali dve. Če nas na primer boli rama, lahko tečemo in kolesarimo, če imamo težave z Ahilovo tetivo, lahko kolesarimo in plavimo. Ni ovir za trening, skratka."

Prijavite se lahko še danes (petek), ali, kot so zapisali organizatorji: "Naročila za najboljši rižev narastek na svetu sprejemamo le še danes." Vsi tekmovalci bodo namreč v cilju tako kot vedno do zdaj dobili rižev narastek.



Discipline letošnjega Ambrož triatlona kamnik:

1. ŠTAFETNI TRIATLON ZA PODJETJA IN ZDRUŽENJA

300 m plavanja

10 km kolesarjenja

2,5 km teka

2. TRIATLON ZA VSAKOGAR

300 m plavanja

12 km kolesarjenja

2,5 km teka

3. SUPER SPRINT

300 m plavanja

10 km kolesarjenja

2,5 km teka

4. SPRINT TRIATLON

750 m plavanja

21 km kolesarjenja

5 km teka

T. O.