V Kopru bo v nedeljo odločal vsak glas

Boris Popovič in Aleš Bržan povsem izenačena

30. november 2018 ob 09:53

Koper - MMC RTV SLO, STA

Za Aleša Bržana bi glasovalo 50,1 odstotka, za Borisa popoviča pa 49,9 odstotka vprašanih v javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Dnevnik opravila Ninamedia.

Anketa je še pokazala, da ima Popovič nekoliko več volivcev med ljudmi z osnovnošolsko, poklicno in srednješolsko izobrazbo, Bržana pa bi volilo več ljudi z visokošolsko in univerzitetno izobrazbo. Bržan ima tudi več mlajših volivcev v starostni skupini do 30 let, medtem ko ima Popovič več podpornikov v starostni skupini nad 60 let, ki so bolj disciplinirani volivci. Približno enak odstotek glasov imata kandidata med volivci od 30 do 60 let, oba pa imata za sabo več volivcev kot volivk, saj med neopredeljenimi prevladujejo ženske.

Popovič (Koper je naš, Slovenija za vedno) je v prvem krogu dobil 44,58 odstotka glasov, Bržan (Lista Aleša Bržana) pa 30,44 odstotka. Volilna udeležba je z 58 odstotki presegla državno povprečje.

Zbiranje podatkov je potekalo v kombinaciji telefonskega in spletnega anketiranja 27. in 28. novembra v Kopru. V predstavljenih podatkih so zajeti odgovori 358 anketiranih polnoletnih občanov, ki so povedali, da se volitev nameravajo udeležiti oziroma so bili glede tega neopredeljeni. Pri obdelavi predstavljenih podatkov so izločili tiste, ki se volitev ne nameravajo udeležiti.

