V Kopru dostopali do podatkov o podpornikih županskih kandidatov?

Predsednik volilne komisije domneve zanika

12. november 2018 ob 19:46,

zadnji poseg: 12. november 2018 ob 20:09

Zadnji teden volitev bo v Kopru očitno vroč, pojavili so se namreč sumi, da je prišlo do nepooblaščenih vpogledov v obrazce s podpisi podpore posameznim županskim kandidatom, ki so jih prispevali občani.

Ti naj bi kmalu zatem dobivali pritiske ali že kar grožnje. Trije kandidati za župana Kopra Olga Franca, Gašpar Gašpar Mišič in Aleš Bržan so zato državno in občinsko volilno komisijo pozvali naj preverita, kako so v občinskih prostorih varovali liste. Pred kamero je stopil eden od podpisnikov, ki je doživel telefonske pritiske.

"Doživel sem klic kot grožnjo," pravi Koprčan, ki je kmalu po vložitvi podpisov podpore županskim kandidatom prejel klic od člana ožje ekipe volilnega štaba koprskega župana in kandidata Borisa Popoviča. "Klic je bil utemeljen, češ da je skrajno neokusno, nedopustno in nesprejemljivo, da eden od mojih sorodnikov kandidira na tuji listi. In ne na tej o kateri govorimo," je povedal Koprčan, ki je klic razumel kot grožnjo njegovi poslovni dejavnosti. "Ker moje podjetje dela za občino določene stvari, sem to doživel kot grožnjo, da če tega ne uredim, bom ubistvu ostal brez posla." Kako bo ukrepal še ne ve, dokaz o dogodku ima. "Klic je bil na službeni telefon in klice zaradi dela s strankami snemamo."

In kje bi lahko nepooblaščene osebe prišle do podatkov, kdo se je podpisal pod katero listo podpore? Nekateri kandidati sumijo, da so se po oddaji list dogajale nepravilnosti, ker da občinska volilna komisija ni poskrbela za tajnost oddanih dokumentov in so bile te na dosegu nepooblaščenih oseb. Civilno gibanje Skupaj in Lista naš kraj denimo sta kandidaturo Olge Franca in Gašparja Gašparja Mišiča oddala s pomočjo podpisov podpore občanov. Nekateri pa so po njihovih informacijah kmalu za tem dobili nedopustna opozorila grožnje. Zato so na občinsko volilno komisijo poslali poziv z vprašanji, ali so dokumenti shranjeni v skladu s pravili oz. kdo do njih dostopa.

