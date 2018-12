Koper: 46 glasovnic bodo prešteli za zaprtimi vrati. Bržan bo zahteval ponovno štetje glasov

Kdo bo župan Kopra?

3. december 2018 ob 08:04,

zadnji poseg: 3. december 2018 ob 12:58

Koper - MMC RTV SLO, STA

Drugi krog volitev je v Kopru prinesel tesen izid, saj bo med kandidatoma za župana Alešem Bržanom in Borisom Popovičem odločilo 46 glasovnic, ki so prispele po pošti. Pri odpiranju glasovnic so bili novinarji prisotni, samo štetje pa poteka za zaprtimi vrati. Izide bodo sporočili okoli 14. ure.

Aleš Bržan je medtem sporočil, da bodo zaradi zaznanih nepravilnosti na enem izmed volišč zahtevali ponovno štetje glasov. Po poročanju časopisa Primorske novice naj bi prišlo do razhajanja med številom tistih, ki so bili v volilnem imeniku označeni, da so glasovali predčasno, in med številom glasovnic, zato danes pregledujejo vpis vseh volilnih upravičencev. Po neuradnih podatkih naj bi bilo šest glasovnic preveč.

Trenutno je v prednosti Aleš Bržan, ki je po do zdaj preštetih glasovih prejel 12 glasov več od dosedanjega župana Borisa Popoviča. Končni izid bo tako znan po štetju 50 glasovnic po pošti. Vodilni Aleš Bržan je do zdaj prejel 13.901 glas oziroma 50,02 odstotka glasov, Boris Popovič pa 13.889 glasov oziroma 49,98 odstotkov vseh glasov.

Čeprav je na volilno nedeljo sprva kazalo na zmago Bržana, ki je bil med objavo delnih neuradnih izidov vselej v prednosti pred Borisom Popovičem, pa se razlika znatno zmanjšala po preštetju glasovnic iz predčasnega glasovanja. Popovič je sicer že včeraj čestital Bržanu za zmago, ko se je pojavil podatek, da naj bi Bržan vodil za 70 glasov.

Volilna udeležba v drugem krogu županskih volitev v Kopru je bila 65,83-odstotna oziroma dobrih sedem odstotkov višja kot v prvem krogu.

L. L.