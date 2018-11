V Kranju se zmaga nasmiha Matjažu Rakovcu

Rezultati javnomnenjske ankete Ninamedie

29. november 2018 ob 11:00

Kranj - MMC RTV SLO

Za Matjaža Rakovca bi glasovalo 55 odstotkov, za Zorana Stevanovića pa 23 odstotkov vprašanih v javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Dnevnik opravila Ninamedia.

Med Kranjčani, ki so se opredelili, uživa Matjaž Rakovec uživa 70,5-odstotno podporo. Rakovec tako lahko na županskih volitvah pričakuje delež v razponu med 65,8 in 75,2 odstotka glasov, Stevanović pa med 24,8 in 34,2 odstotka. Stevanović se torej niti v primeru zanj najugodnejšega rezultata ne more povzpeti čez 50-odstotni delež glasov udeležencev volitev, glede na anketo ocenjuje Dnevnik.

Pred drugim krogom naskok v razliki med kandidatoma

Po prvem krogu volitev razlika med kandidatoma ni bila tako občutna. Za Zorana Stevanovića je namreč glasovalo 20,5 odstotka volivcev, za Rakovca pa 30,8 odstotka.

Kot so pokazali rezultati ankete, ima Rakovec nadpovprečno visoko podporo med volivkami, Stevanović pa med volivci. Njegovi volivci izstopajo še po tem, da jih ima skoraj tretjina najnižjo stopnjo izobrazbe, po preostalih demografskih znakih pa so volivci obeh kandidatov precej izenačeni.

Zbiranje podatkov je potekalo v kombinaciji telefonskega in spletnega anketiranja 26. in 27. novembra v Kranju. V predstavljenih podatkih so zajeti odgovori 357 anketiranih polnoletnih občanov, ki so povedali, da se volitev nameravajo udeležiti, oziroma so bili glede tega neopredeljeni. Pri obdelavi predstavljenih podatkov so izločili tiste, ki se volitev ne nameravajo udeležiti.

Foto: BoBo

La. Da.