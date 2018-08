V LMŠ-ju mirijo lastnike podjetij po burnih odzivih na koalicijsko pogodbo

Več lastnikov podjetij grozi s selitvijo v tujino

31. avgust 2018 ob 18:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Spremenjen način obdavčitve kapitalskih dobičkov, ki je naveden v koalicijski pogodbi je razburil več gospodarstvenikov, ki so tudi lastniki podjetji. V stranki LMŠ pa odgovarjajo, da so odzivi preuranjeni, saj vlada še ni oblikovana.

"Burni odzivi gospodarstva na vsebino koalicijske pogodbe, še preden so ključni predstavniki gospodarstva imeli priložnost pridobiti dodatna pojasnila in obrazložitve, so po našem mnenju nekoliko preuranjeni," so zapisali v LMŠ. Vsaka vlada, tudi nastajajoča, se po njihovih navedbah zaveda, da brez uspešnega gospodarstva ni uspešne in razvojno naravnane družbe. Koalicijski partnerji si bodo zato prizadevali, kot poudarjajo, da bodo ukrepi vlade naravnani tako, da bodo še naprej spodbujali razvoj in uspešno poslovanje slovenskega gospodarstva, upoštevajoč tudi zunanje okoliščine.

V LMŠ verjamejo, da slovensko gospodarstvo in gospodarstveniki ravnajo odgovorno in skladno z zakonodajo. "Ukrep gospoda Akrapoviča, ki je sprožil veliko razburjenja, je po našem trdnem prepričanju legitimen in zakonit, vendar bi si želeli, da bi v predhodnem dialogu lahko razčistili morebitne dvome, ki so ga privedli do tega ukrepa in tako preprečili, da bi tudi drugi podjetniki in gospodarstveniki sledili tej poti," so v sporočilu še navedli v LMŠ.

Iz stranke so sicer sporočile še, da sta se predsednik Marjan Šarec in podpredsednica Jerca Korče danes sestala s predsednikom in generalno direktorico GZS Boštjanom Gorjupom in Sonjo Šmuc. "Skupna ugotovitev je bila, da bo o pripravi ukrepov možno govoriti takoj, ko bo formirana vlada, vsi ukrepi pa bodo plod dialoga med vlado, gospodarstvom in drugimi deležniki."

GZS: Kapital je plaha ptica

Kot smo že poročali je družba Akrapovič odločila, da izplača celoten bilančni dobiček v višini 32 milijonov evrov zaradi negotovosti glede prihodnje davčne obremenitve. Podobno so v tej družbi z zaustavitvijo selitve proizvodnje v Črnomelj leta 2013 ob napovedani uvedbi kriznega davka in davka na nepremičnine. S podobnimi stališči se je po Akrapoviču odzval tudi lastnik podjetja Duol Dušan Olaj in večinski lastnik Postojnske jame Marjan Batagelj.

Gospodarska zbornica Slovenije medtem poziva vladno koalicijo k previdnosti in k vodenju takšne gospodarske politike, ki so jo vsi v gospodarstvu pričakovali glede na njihove besede pred volitvami. "Kar se dogaja zdaj, je diametralno nasprotje tega, kar smo iz ust politikov slišali pred nekaj meseci," je dejal Igor Knez z zbornice. Dodal je, da je kapital plaha ptica in tako je treba tudi razumeti podjetnike, ki ustvarjen kapital vlagajo nazaj v podjetja. "Če se jim samo zagrozi z višjimi obdavčitvami, potem je težko ne razumeti tovrstnega odziva," je poudaril Knez, ki pravi, da imamo danes dokaj jasno strukturo obdavčitve, ki je razmeroma stabilna.

L. L.