V Luki Koper po zadnji prekinitvi pogodbe k sodelovanju vabijo novega "gazdo"

O delavcih IPS tudi razprava na parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ

7. december 2017 ob 07:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Medtem ko so sindikati prepričani, da se sistemu »luških gazd« oziroma podjetij IPS, prek katerih delavci opravljajo delo v Luki Koper, izteka rok trajanja, pa je zaposlitev teh delavcev še negotova. V Luki Koper medtem iščejo novo IPS-podjetje za sodelovanje, o spornih vidikih opravljanja dela prek IPS-podjetij pa bo razpravljala tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ.

A kljub vsej pozornosti, namenjeni delavcem IPS, se njihov vsakdanjik v zadnjem letu ni bistveno spremenil, in kot smo že poročali, vključujejo nejasne delovnike, saj jih »gazde« na delo kličejo dan ali celo nekaj ur pred začetkom izmene, in čezmerno nadurno delo, ki v nekaterih primerih pomeni tudi do 300 opravljenih ur dela na mesec. So pa v zadnjem mesecu postale vse glasnejše informacije, da nameravajo v Luki Koper vendarle neposredno zaposliti več sto delavcev, ki delajo pri gazdah.

To naj bi bilo predvideno tudi v poslovnem načrtu, ki ga je nadzorni svet nedavno zavrnil, so pa v Luki Koper nedavno objavili razpis za štiri prosta delovna mesta za delavce v luškem pretovoru za določen čas enega leta. Po drugi strani pa se Luka Koper sistemu "gazd", kot vse kaže, še ne namerava odpovedati, saj s povabili k oddaji ponudbe iščejo novo družbo za opravljanje pristaniških storitev na avtomobilskem terminalu ter terminalu sipkega in razsutega tovora.

Agencije bodo izločene

Še zanimivejše je izločitveno merilo v povabilu. Tako bodo iz izbora izločili podjetje, ki ima v statutu zavedeno posredovanje delovne sile. Kot je znano, v Luki Koper vztrajajo pri tem, da sistem IPS ne pomeni posredovanja delavcev, temveč naročanje storitev, četudi večina delavcev prek "gazd" delo opravlja skoraj izključno v Luki Koper. Kot smo že poročali, se s tem ni strinjal inšpektorat za delo, ki je pri družbi Encon ugotovil, da je opravljala posredovanje delovne sile Luki Koper, za kar ni bila ustrezno registrirana. V Luki so sodelovanje z Enconom in lastniško povezano družbo Meol prekinili, odločbo inšpektorata pa izpodbijali na upravnem sodišču, ki v zadevi še ni odločilo.

Trenutno potrebo po novem "gazdi" gre pripisati nedavno prekinjeni pogodbi z enim izmed IPS-podjetij, v Luki so takrat dejali samo, da so izkoristili možnost odpovedi pogodbe in da poslovnih odnosov ne komentirajo. Je pa odpoved časovno sovpadala z delovno nesrečo, v kateri je umrl delavec IPS-a in za katerega je inšpektorat za delo ugotovil, da pred zaposlitvijo ni bil napoten na zdravstveni pregled in niti da ni bil usposobljen za varno opravljanje dela.

Opeharjeni delavci na inšpektoratu

Preostali delavci so si sicer že poiskali delo v Luki, ki ga zdaj opravljajo prek novega gazde, a drugi so ostali brez izplačil nadurnega dela za september in brez plače za oktober. Kot smo že poročali, so delavci pri "luških gazdah" običajno zaposleni z osnovo v višini minimalne plače, preostanek neto zneska pa jim delodajalec bodisi izplača v gotovini bodisi v obliki prevoza na delo, dnevnic ali drugih neobdavčenih dodatkov. Po naših informacijah naj bi nekdanji "gazda" delavcem kot razlog za zamudo pri plačilu navedel nadzor finančne uprave, ki jo je zmotilo čezmerno obračunavanje stroškov prevoza, zato je delavcem izročil nekaj gotovine z navodilom, naj jo nakažejo družbi, kot namen nakazila pa navedejo vračilo potnih stroškov.

Zaradi neizplačanih plač se je okoli dvajset delavcev po več tednih oklevanja, saj jih je bilo zaradi negotovosti vselej strah pred tem, da se bodo zamerili "gazdam" in izgubili delo v Luki, obrnilo na inšpektorat za delo, kjer so jih sprva odslovili, češ da že obravnavajo eno prijavo v tej zadevi in da ni potrebe še po njihovih, a so jih potem po posredovanju Delavske svetovalnice vendarle sprejeli in obravnavali njihove prijave.

O IPS-ih tudi parlamentarna komisija

Da sistem IPS-ov predstavlja pravno tveganje, so opozorili tudi revizorji v nedavno objavljeni reviziji poslovanja Luke z IPS-podjetji, danes pa bo o tej temi razpravljala tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Pobudo za sejo je podala Levica, kjer najprej opozarjajo, da je predsednik vlade Miro Cerar že obljubil, da bo vlada ukrepala, a se na tem področju ni bistveno spremenilo. V Levici so za sejo predlagali tri sklepe, med njimi sklep, po katerem od vlade zahtevajo izračun, koliko bi državni proračun prejel z naslova prispevkov in drugih dajatev, če bi bili delavci IPS-ov zaposleni v Luki Koper.

Pred časom je predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matič poudaril, da bi z neposredno zaposlitvijo delavcev pri enakem obsegu dela, kot so ga opravili lani, morala Luka zaposliti od 1.200 do 1.250 delavcev, kar bi stroškovno pomenilo skupno 44 milijonov evrov oziroma 23 milijonov evrov več, kot je Luka Koper lani plačala IPS-podjetjem za opravljene storitve. Država pa si je lani od Luke Koper izplačala samo devet milijonov evrov dividend. A v Levici ob tem opozarjajo, da tako pri vladi kot tudi pri SDH-ju ni zaznati interesa po tem, da bi se delavce IPS-ov zaposlili neposredno v Luki Koper.

Luka Lukič