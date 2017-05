V Murski Soboti počastili padle rdečearmijce, partizane - in opozorili na Ukrajino

Ločeno polaganje vencev

9. maj 2017 ob 13:56

Murska Sobota - MMC RTV SLO/STA

Ob dnevu zmage nad fašizmom in nacizmom so pred spomenik zmage v Murski Soboti v spomin na padle vojake Rdeče armade, ki je izpod fašizma osvobodila Prekmurje, položili številne vence.

Polaganje vencev pa ni potekalo enotno. Že v ponedeljek so to storili predstavniki Ukrajine, Gruzije in Azerbajdžana. Tokrat, v torek, pa so spomin na padle borce počastili predstavniki Mestne občine Murska Sobota, Ruske Federacije, Zveze združenj borcev za vrednote NOB-ja in veteranskega združenja Sever za Pomurje.



Ruska medalja Jevšku

Ruski veleposlanik v Sloveniji Doku Zavgajev je pred tokratno slovesnostjo soboškemu županu Aleksandru Jevšku izročil medaljo ruskega ministrstva za obrambo za zasluge pri ohranjanju spomina na padle branitelje domovine. Jevšek je priznanje sprejel v imenu vseh Sobočanov in Zavgajevu med drugim povedal, da bo občina v okviru prenove mestnega jedra in Trga zmage restavrirala tudi spomenik in uredila njegovo okolico.

V Moskvi slovenska delegacija

Ob tem je Zavgajev dejal, da je bila na paradi ob dnevu zmage v Moskvi tudi 69-članska delegacija iz Slovenije. Tja je odpotovala na povabilo ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je zanjo tudi poslal posebno letalo. Po paradi je delegacija obiskala Kremelj, zvečer pa bo položila venec na grob neznanega junaka, je povedal

Na slovesnosti pa je ruski veleposlanik zatrdil, da z obletnico zmage častimo prednike, ki so odločilno prispevali k porazu nacizma in zaveznike protihitlerjevske koalicije, ki so za ceno lastnega življenja ubranili svobodo narodov Evrope, sveta ter obstoj civilizacije. Vsem se je zahvalil za ohranjanje spomina.

Župan: Spomenik neločljiv del mesta

Jevšek je v nagovoru dejal, da je praznik del naše identitete, spomenik pa del neločljive podobe mesta. Spomnil je tudi na vrednote borcev Rdeče armade in partizanov. Po njegovih besedah smo, ker smo majhni, razvili miselnost sprejemanja, sposobnost delati z razlikami in veščino ustvarjanja prijateljstva, v svetu delitev pa ostajamo most med Vzhodom in Zahodom, med Evropo in Balkanom, med majhnimi in velikimi.

Brodovič: Znašli smo se pred ruskimi napadalci

Ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič je v ponedeljek dejal, da se je Ukrajina znova znašla pred napadalci, tokrat ruskimi. Po njegovih besedah je boj z njimi terjal že več kot 10.000 civilnih žrtev, tisoč ljudi je pogrešanih, v notranjost države pa je zbežalo 1,8 milijona Ukrajincev. Po njegovih besedah Ukrajina spoštuje dogovore iz Minska, a se je prisiljena braniti pred ruskimi provokacijami, sankcije proti Rusiji pa bi morali stopnjevati, ne ukiniti.

Al. Ma.