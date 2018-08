V napadu na slovenske vojake v Libanonu žrtev na srečo ni bilo

Vojaki so nepoškodovani v oporišču

Večja skupina oboroženih ljudi je zjutraj obkolila redno patruljo 24. kontingenta Slovenske vojske, ki je na mirovni misiji v Libanonu. V prvem napadu so poškodovali vozilo, v drugem napadu pa so ga polili z bencinom in zažgali.

Oboroženi napadalci so danes zjutraj med patruljiranjem najprej obkolili slovenski kontingent in razbijali po šipah vozila. Pripadniki Slovenske vojske so se uspešno izmaknili in nadaljevali pot v vojaško oporišče.

A nato jih je napadla še večja oborožena skupina in pripravila še intenzivnejšo blokado, vozilo slovenskih vojakov so polili z bencinom in ga zažgali. Pripadniki SV-ja so izstrelili dva opozorilna strela in se nepoškodovani vrnili v vojaško oporišče.

Na mirovni misiji v Libanonu je 15 pripadnikov Slovenske vojske

"Pripadniki Slovenske vojske so ravnali izključno skladno z navodili in z vsemi pravili delovanja in uspešno izvedli izmik, nepoškodovani se trenutno nahajajo v oporišču," so pojasnili v SV-ju in ob tem spomnili, da gre za misijo mirovnih sil ZN-a v Libanonu Unifil, na kateri je uporaba orožja za vojake natančno opredeljena in omejena. Slovenski kontingent, v katerem je 15 pripadnikov 1. brigade SV-ja, je sicer mandat začel maja letos.

Misijo Unifil so Združeni narodi ustanovili leta 1978 po prenehanju spopadov po izraelskem vdoru v Libanon. Zaradi napadov z libanonskega ozemlja pa so jo leta 2006 okrepili. Slovenija v misiji sodeluje od decembra 2006.

Ne gre za prvi incident

Današnji napad na pripadnike slovenskega kontingenta sicer ni bil prvi incident, v katerem so se znašli slovenski vojaki v Libanonu. Spomladi 2015 so med patruljo padli v zasedo, neznana arabska milica, ki naj bi bila oborožena, pa jim je iz oklepnih avtomobilov vzela računalnik, na katerem naj bi bili ključni vojaški podatki. Februarja lani pa so slovenski pripadniki Unifila padli v zasedo, iz katere so izšli nepoškodovani.

