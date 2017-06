V novi deželni ustavi prvič omenjena slovenska skupnost, slovenščina pa ne

Deželni jezik je le nemščina, omenjena je slovenska narodna skupnost

1. junij 2017 ob 15:28

Celovec - MMC RTV SLO/STA

Deželni zbor avstrijske Koroške je sprejel novo deželno ustavo, v kateri je prvič omenjena slovenska narodna skupnost.

Za novo ustavo, zanjo je bila potrebna dvotretjinska večina, so glasovali poslanci vladajočih koalicijskih strank, socialdemokrat, ljudska stranka, Zeleni in poslanci Tema Stronach Koroška, proti pa poslanci svobodnjaške stranke, Zavezništva za prihodnost Avstrije (BZÖ) in samostojni poslanec Siegrreid Schalli.

Ključna sprememba nove ustave je uvedba večinskega sistema namesto proporcionalnega pri sestavi vladi. Doslej je namreč veljalo, da imajo svoje mesto v vladi vse stranke, ki so zastopane v deželnem zboru in imajo določeno število poslancev.

Nova deželna ustava predvideva, da bo slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem omenjena prvič. Krovne organizacije koroških Slovencev so že aprila predlagale spremembo 5. člena deželne ustave, ki omenja zgolj nemščino kot deželni jezik. Njihov predlog je med drugim bil, da se v ustavo zapiše, da je "nemški jezik jezik dežele, kar pomeni jezik zakonodaje in - ne glede na zakonske pravice slovenske narodne skupnosti - izvršni jezik dežele Koroške".

V zadnjem kompromisnem predlogu je nato kljub vsem prizadevanjem koroških Slovencev in Slovenije ostalo zapisano, da je zgolj nemščina deželni jezik, se pa v tem členu avstrijska Koroška opredeljuje kot jezikovna in kulturno raznolika dežela, kar se odraža v slovenski narodni skupnosti.

K. T.