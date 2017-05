V petek začetek zbiranja podpisov za referendum o drugem tiru

Kovačič zbral dovolj podpisov

17. maj 2017 ob 21:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik državnega zbora Milan Brglez je določil, da se bodo podpisi v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o drugem tiru začeli zbirati ta petek.

"Danes sem z ministrstva za notranje zadeve prejel potrdilo, da je gospod Kovačič zbral več kot 2.500 podpisov volivcev, potrebnih za razpis 35-dnevnega roka za zbiranje podpisov v podporo zahtevi za razpis referenduma o drugem tiru Divača–Koper. Ker pobuda izpolnjuje zakonske pogoje, sem določil, da rok za zbiranje 40.000 podpisov začne teči v petek, 19. maja, zadnji dan roka pa je četrtek, 22. junija, o čemer sem že obvestil tudi pobudnika," je sporočil predsednik DZ-ja Milan Brglez.

Vodja civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič je namreč v ponedeljek v DZ vložil 4.500 podpisov za začetek zbiranja podpisov za referendum za zakon o drugem tiru. Referendum je označil kot priložnost Slovenije za nov začetek in poudaril, da pri njihovih prizadevanjih ne gre za strankarsko akcijo. Priznal je, da zbrati 40.000 podpisov ne bo lahko, a si glede na dosedanje pozitivne odzive obeta zadostno podporo tudi v prihodnje.



Za cenejšo izvedbo in hitrejšo gradnjo

Člani civilne iniciative po Kovačičevih besedah med drugim zahtevajo, da se projekt financira s slovenskim denarjem in izvaja s slovenskim znanjem. "Ne potrebujemo nobenih Madžarov in nobene Evropske unije. Projekt je treba samo optimizirati tako, da bo zadoščal merilom stroke, okolja in ekonomike," je poudaril. Kovačič bi sredstva, ki bi jih sicer prispevale zaledne države in EU, nadomestil "na račun zmanjšanja korupcijskih tveganj".

Iniciativa kot sporno pri projektu ocenjuje tudi izbiro trase in korupcijska tveganja. Celoten projekt je po njegovih besedah "predvolilni projekt stranke SMC", zato ni primeren za nadaljnje izvajanje.

Opozicijske stranke referendumsko pobudo za zakon o drugem tiru podpirajo, saj je večina prepričana, da se da projekt izvesti ceneje. Podpise bodo pomagali zbirati tudi v SDS-u, po oceni Ljuba Žnidarja pa bodo prav finančna dejstva tista, ki bodo prepričala volivce. V ZL-ju medtem pripravljajo nov zakon, s katerim bi iz projekta izločili tuj kapital.

Al. Ma.