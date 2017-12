Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 60 glasov Ocenite to novico! V ljubljanski stolnici bo mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v mariborski pa nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Foto: BoBo Tradicionalna polnočnica bo tudi v Betlehemu. Foto: EPA Sorodne novice Mufti Grabus: "Dnevi Jezusovega rojstva so dnevi duhovnega miru"

V pričakovanju božiča bogoslužja in polnočnice

Bogoslužja po slovenskih cerkvah

24. december 2017 ob 07:45,

zadnji poseg: 24. december 2017 ob 10:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Katoličani bodo na predvečer božiča praznik zaznamovali z obiskom polnočnice, še pred tem pa v družinskem krogu postavili jaslice in božično drevesce. V evangeličanskih cerkvah bodo čez dan potekala bogoslužja.

Božič spada med največje krščanske praznike. Kristjani verjamejo, da se je z Jezusovim rojstvom Bog učlovečil in se dokončno zavzel za svet in človeka. Na rojstvo se pripravljajo v tihem pričakovanju z molitvijo in v krogu družine. Veliko vernikov postavi jaslice in okrasi božično drevesce. Središče jaslic je božja družina z Jožefom, Marijo in malim Jezusom, ki jih spremljajo različne živali tistega okolja. Del jaslic je pogosto tudi betlehemska zvezda, ki je po pripovedi iz Svetega pisma trem modrecem pokazala pot do mesta Jezusovega rojstva.

Škofje Katoliške in Evangeličanske cerkve vernikom pred božičem namenijo tudi posebne poslanice. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v svoji letošnji poslanici poudaril predvsem pomen miru, sprave in sodelovanja. Evangeličanski škof Geza Filo je v svoji poslanici poudaril, da božična skrivnost ljudem skozi 2.000 let daje pogum, ki razširja srce.



Po cerkvah polnočnice

V pričakovanju božiča bodo po slovenskih katoliških cerkvah potekale polnočnice. V ljubljanski stolnici bo mašo daroval Zore, v mariborski pa nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Filo pa bo božično bogoslužje vodil popoldne v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani.

Božične maše bodo potekale tudi drugje po svetu. Ena izmed osrednjih bo v vatikanski baziliki svetega Petra ob 21.30, daroval pa jo bo papež Frančišek. Tradicionalna polnočnica bo tudi v Betlehemu.

Katoličani in evangeličani božič obhajajo 25. decembra, pravoslavni verniki pa zaradi uporabe drugačnega koledarja 7. januarja.

