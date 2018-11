V Radovljici ima aktualni župan Globočnik štiri izzivalce

Lokalne volitve 2018

12. november 2018 ob 10:09

Radovljica - MMC RTV SLO, STA

Radovljiški župan Ciril Globočnik, ki se poteguje za tretji županski mandat, ima na letošnjih volitvah štiri izzivalce. Ti so prepričani, da preostala dobijo precej manj pozornosti kot mesto.

Pred štirimi leti je Ciril Globočnik imel le enega izzivalca in je z 80 odstotki glasov prepričljivo slavil. Tudi tokrat 59-letni župan, ki je po izobrazbi predmetni učitelj športne vzgoje in trener plavanja, kandidira nestrankarsko, s podpisi volivcev. Kot pravi, je z opravljenim delom v preteklih dveh mandatih zadovoljen, vidi pa še precej izzivov za naslednjega.

Napovedal je, da si bo prizadeval za aktivnejšo vlogo občanov, za čim enakomernejši razvoj vseh lokalnih skupnosti, trajnostno mobilnost in medgeneracijsko sodelovanje. Zavzel se bo tudi za uvedbo participativnega proračuna ter ustanovitev fundacije za šport, ki bo mladim iz socialno šibkejših družin omogočala udeležbo v športnih aktivnostih.

Fajfar: Občina se ne razvija enakomerno

Radovljičani bodo na volitvah imeli na razpolago še enega nestrankarskega kandidata, in sicer dolgoletnega predsednika Krajevne skupnosti Ljubno ter občinskega svetnika Branka Fajfarja. 60-letni konstruktor projektant, ki se zdaj posveča predvsem skrbi za kmetijo, se je za župansko kandidaturo odločil, ker meni, da se občina ne razvija enakomerno ter da se denar nesmotrno porablja za neupravičene ali predrage projekte.

Fajfarjev slogan je S pametnim gospodarjenjem z denarjem, zbranim od davkov, z večjo skrbjo za vse ljudi do urejene občine. V primeru izvolitve zagotavlja, da bo posebno pozornost namenil cestno-komunalni infrastrukturi z ureditvijo čistilne naprave v Podnartu in obnovo občinskih cest. Napoveduje tudi povečanje radovljiškega vrtca.

Šolar: Krajevne skupnosti so izgubile veljavo

Na premajhno sodelovanje občanov in slabo cestno infrastrukturo opozarja tudi županski kandidat SD-ja Dalibor Šolar. 48-letni učitelj matematike meni, da bi morale biti ceste po celotni občini redno in ustrezno vzdrževane. Prizadeval si bo za večje vključevanje občanov in enakovredno obravnavo pri projektih po vsej občini. Poudarja pa tudi pomen krajevnih skupnosti, za katere meni, da so ključne za napredek občine, a so v zadnjih letih izgubile svojo veljavo.

Tudi Potočnik za enakomeren razvoj

Enakomeren razvoj celotne občine je glavno vodilo tudi za županskega kandidata SDS-a Andreja Potočnika. 57-letni magister agronomije, ki je zaposlen na kmetijskem ministrstvu, si bo prizadeval za kakovostno bivalno okolje, boljše ceste, posodobitev vodovodov in prijaznejše cene komunalnih storitev. Poseben poudarek bi dal podeželju in si prizadeval, da kmetovanje znova dobi več veljave in postane privlačnejše, med drugim s podporo lokalnim kmetom.

Jesenkova za transparentno upravljanje

Tako kot Potočnik tudi edina radovljiška ženska med županskimi kandidati Vojka Jesenko, ki kandidira s podporo LMŠ-ja, poudarja bolj transparentno upravljanje občinskega premoženja. 45-letna diplomirana organizatorka dela je sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve. Na lokalni politični sceni je novinka, v stranki pa so prepričani, da so njene dolgoletne izkušnje v državni upravi dokaz njenega širokega znanja in sposobnosti povezovanja.

Jesenkova poudarja pomen pridobivanja evropskih sredstev, širitev uspeha mesta tudi na druga naselja v občini, povezovanje z drugimi občinami v regiji, medgeneracijsko sodelovanje, samooskrbo ter spodbude mladim, da se po šolanju vrnejo v domač kraj tudi s stanovanjsko politiko in zagotavljanjem otroškega varstva.