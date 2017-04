Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 11 glasov Ocenite to novico! V Boga v Sloveniji veruje le 34 odstotkov vprašanih. Foto: Pixabay Na Kitajskem se je za verne opredelila le tretjina ljudi. Foto: Reuters Na Kosovu v Boga verjame 100 odstotkov vprašanih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Sloveniji po mednarodni raziskavi manj verujočih in več ateistov kot po svetu

Najmanj verna je Kitajska

12. april 2017 ob 15:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Anketa združenja Win Gallup International kaže, da je Slovenija z 41 odstotki vernih precej pod svetovnim povprečjem 62 odstotkov in z 28 odstotki močno nad devetodstotnim povprečjem ateistov.

Nova raziskava Win Gallup International, ki jo je v Sloveniji letos že drugič izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, je proučevala verovanje več kot 66.000 ljudi v 68 državah sveta, od tega v Sloveniji 1.000.

V svetu se 62 odstotkov ljudi opredeljuje za verne in devet odstotkov za ateiste. V Sloveniji se je za verne izreklo 41 odstotkov vprašanih, 28 odstotkov pa se jih je izreklo za ateiste. Raziskava je hkrati pokazala, da 74 odstotkov svetovnega prebivalstva veruje, da ima dušo, 71 odstotkov jih veruje v Boga, 56 odstotkov jih veruje v nebesa, 54 odstotkov v življenje po smrti in 49 odstotkov v pekel.

Slovenija tudi tu odstopa od povprečja. Pri nas v Boga veruje le slaba polovica svetovnega povprečja, in sicer 34 odstotkov ljudi, okoli 28 odstotkov pa jih veruje v pekel ali v nebesa. Še najbližje je Slovenija svetovnemu povprečju in povprečju EU-ja pri deležu prebivalstva, ki veruje, da imajo ljudje dušo, saj v to veruje 65 odstotkov ljudi v Sloveniji. V državah EU-ja ta odstotek znaša 63 odstotkov.



Predsednica uprave Mediane Janja Božič Marolt je izpostavila, da Slovenija v tokratni svetovni raziskavi o verovanjih res izstopa. V Sloveniji je manjši delež vernih in malodane največji delež ateistov. Božič Maroltova meni, da sta polpretekla zgodovina in povprečna visoka stopnja izobrazbe glavna razloga za strukturo verovanja v Sloveniji. Iz tega izhaja tudi podatek, da dva od treh prebivalcev Slovenije verjameta, da imamo ljudje dušo, le eden od treh pa verjame v posmrtno življenje, še navaja.

Vera in družbenoekonomski položaj pomembna

Popolno, 100-odstotno, vero v Boga so izrazili le anketirani v Indoneziji, Gani, Nigeriji, na Kosovu in v Azerbajdžanu. Državi z najvišjim deležem verujočih sta sicer Tajska (98 odstotkov) in Nigerija (97 odstotkov), sledijo jima Kosovo, Indija, Gana, Papua Nova Gvineja in Slonokoščena obala (vse 94 odstotkov).



Najmanj verna je Kitajska, saj se je kar sedem od 10 ljudi izreklo za ateiste. Poleg Kitajske med manj vernimi državami najdemo še Švedsko, Češko in Veliko Britanijo.

Glede na rezultate raziskave obstaja povezava med vero, verovanji in sociodemografskimi podatki, kot so starost, dohodek in stopnja izobrazbe. Na splošno velja, da sta višja stopnja izobrazbe in dohodek povezana z nižjo stopnjo verovanja. Na drugi strani je izražanje različnih verovanj višje med mladimi ljudmi, so sporočili iz Mediane.

A. Č.