Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 29 glasov Ocenite to novico! Javnost želim ozavestitit, da si pred nasiljem ne smemo zatiskati oči in da ima prav vsak izmed nas moč pomagati," pojasnjuje Amadea, obraz kampanje. Foto: Unicef Slovenija

V Sloveniji sta spolno zlorabljena vsaka peta punca in vsak sedmi deček

Spolni napad na otroka je nasilje, ki je najbolj prikrito

16. april 2018 ob 09:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes 23-letno Amadeo je dolga leta spolno zlorabljal njen dedek. "Želim si pomagati vsem, ki so v podobni situaciji spolnega nasilja in zlorab. Sem samo ena izmed mnogih, ki v tem trenutku posojajo svoj glas tistim, katerih glas ni slišan," pravi Amadea, ki je obraz kampanje o ozaveščanju o spolnih zlorabah.

Spolna zloraba je v družbi še vedno velik tabu. Podatki kažejo, da 62 odstotkov žrtev o tem molči, ob začetku kampanje poudarjajo v Unicefu Slovenija, kjer so za projekt moči združili z Združenjem proti spolnemu zlorabljanju. V 85 odstotkih primerov spolne zlorabe otrok je storilec član širše ali ožje družine ali pa ga otrok pozna in mu zaupa, pri tem pa je treba poudariti, da so storilci tako moški kot ženske. Raziskave kažejo, da je v EU do 18. leta spolno zlorabljeno že vsako tretje dekle in vsak peti deček, po podatkih slovenske raziskave pa vsako peto dekle in vsak sedmi deček.

V okviru kampanje so posneli tudi sporočilno močan video, analogijo na pobeg iz sobe oz t. i. escape room, za katerega želijo, da bi ga videlo čim več gledalcev. Skupina obiskovalcev se je prijavila na sodelovanje v pobegu iz sobe, pri čemer niso vedeli, kam jih peljejo. Na domačem posestvu jih je pričakala Amadea in jih odpeljala v vrtno lopo, kjer je razkrila svojo pretresljivo zgodbo. Udeleženci so potem iskali realno rešitev, kako lahko odrasli pomagamo otrokom, ki so žrtve spolne zlorabe. Dogajanje so posneli s skritimi kamerami, spletni video pa je namenjen širjenju ozaveščanja o problematiki, na eni strani, da spregovorijo žrtve, in na drugi, da mora družba žrtvam pomagati.

V primeru suma ali vedenja, da otroka spolno zlorabljajo, pokličite na številko 080 28 80. Več podatkov o kampanji najdete na spletni strani.

"Za kratek čas smo odprli vrata resničnega prostora, kjer se je dogajala dolgoletna spolna zloraba, in predstavili prvi korak do rešitve, ki je hkrati predstavljal rešitev Skritega escape rooma," pravi Irena Stamenkovič z Unicefa Slovenija. Katja Bašič iz Združenja proti spolnemu zlorabljanju k temu dodaja, da je "spolni napad na otroka nasilje, ki je najbolj prikrito! Otroci, ki doživljajo spolne zlorabe, so nemočni, saj so ujeti med strah, prefinjene manipulacije in občutke krivde, ki jim jih storilci spretno nalagajo."

K. T.