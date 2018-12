V Šmarjeških Toplicah dodaten glas za Hribarja, ponovitev volitev na enem volišču

Nepravilnosti na volišču v Beli Cerkvi

5. december 2018 ob 21:53

Občinska volilna komisija v Šmarjeških Toplicah je priznala še en glas županskemu kandidatu Marjanu Hribarju, ki ima zdaj glas prednosti pred Bernardko Krnc. Poleg tega so odločili, da bodo na volišču v Beli Cerkvi ponovili volitve.

Ugovor je vložila tudi dozdajšnja županja Krnčeva, a ga je komisija zavrnila kot neutemeljen, je pojasnil po seji komisije njen predsednik Fredi Bančov.

Hribar in Krnčeva sta po prvotnih neuradnih izidih zbrala vsak po 1.016 glasov, po novem pa jih ima Hribar 1.017. Volilna komisija mu je namreč priznala glas z glasovnice, sprva zavržene kot neveljavne, kjer naj bi se volivka podpisala pod Hribarjevim imenom, ni pa obkrožila številke.

Drugi Hribarjev ugovor se je nanašal na domnevne nepravilnosti na volišču v Beli Cerkvi, kjer se je volilna komisija zdaj odločila za ponovitev volitev. Predvidoma bodo ponovljene volitve 16. decembra.

Kot je Hribar povedal v ponedeljek po vložitvi svojih ugovorov, naj bi volivka v Beli Cerkvi že označila svojo izbiro, nato pa naj bi nekdo drug njeno odločitev prečrtal in obkrožil drugo možnost. Omenjeno glasovnico naj bi celo zmečkal. Volilni odbor je potem to glasovnico označil za neveljavno, komisija pa se je odločila drugače in jo, ne "da bi poznala ozadje", štela za veljavno ter s tem, kot meni Hribar, spremenila volilni izid.

