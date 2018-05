V torek izredna seja DZ o razmerah na otroški kardiologiji

Priporočilo vladi bo obravnaval tudi odbor DZ za zdravstvo

18. maj 2018 ob 10:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kolegij predsednika Državnega zbora je sklenil, da bo izredna seja DZ, na kateri bodo poslanci na pobudo SDS in NSi obravnavali izredne razmere na področju zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami, v torek ob 11. uri.

Predlagatelji izredne seje bodo imeli na seji do 15 minut časa za obrazložitev in do 60 minut za razpravo. Enak odmerjen čas bo imela tudi vlada. Predlog priporočila vladi bo danes na nujni seji obravnaval tudi odbor DZ za zdravstvo.

Z enim od predlaganih sklepov se v SDS in NSi zavzemajo za to, da vlada takoj pripravi nabor nujnih sanacijskih ukrepov. Hkrati naj vlada poskuša doseči, da otroški kardiologi, ki so dali odpoved na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, do dejanskega odhoda opravljajo vsaj urgentne posege. Vlado pozivajo tudi, naj se dogovori s priznano kliniko v eni od sosednjih držav za takojšnjo obravnavo urgentnih primerov, poskrbi pa naj tudi za nujni prevoz malih bolnikov v tujino.

Prihaja pet intenzivistov s Hrvaške

Po tem, ko je vodstvo UKC je prejšnji teden sporočilo, da so dali odpoved trije otroški kardiologi, bo UKC praktično ostal brez tovrstnih strokovnjakov. Intenzivno so začeli iskati rešitve in v četrtek podpisali pogodbo s petimi otroškimi intenzivisti s Hrvaške, dva med njimi sta tudi kardiologa, je po sestanku s starši otrok s prirojenimi srčnimi napakami povedal generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder. Za sodelovanje so se dogovorili tudi s češkim interventnim kardiologom. V UKC bodo začeli delati prihodnji mesec. Prav tako se dogovarjajo za sodelovanje še z dvema slovenskima zdravnikoma, ki delata v drugih zdravstvenih zavodih, ter z dvema tujcema.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved pa je pretekli teden zagotovila, da je ustanavljanje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni tako daleč, da bo zagotovo začel delovati najpozneje do 1. julija.

