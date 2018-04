Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Aprilska pokojnina za upokojenca s 600 evri pokojnine bo višja za 6,6 evra. Foto: BoBo Sorodne novice Foto - Španski upokojenci zavzeli ulice: "Manj reševanja bank, več dostojnih pokojnin" Dodaj v

V upokojenske žepe za 1,1 odstotka višje aprilske pokojnine

Najnižja pokojnina je bila 218, najvišja pa 2740 evrov

30. april 2018 ob 09:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko so pokojnine konec februarja z redno uskladitvijo zrasle za 2,2 odstotka, je aprilska pokojnina višja še za 1,1 odstotka. Upokojenec s 600 evri pokojnine je tako dobil 6,6 evra več.

Februarska uskladitev je bila redna, kot jo določa sistemski pokojninski zakon, druga letošnja uskladitev, ki velja od 1. aprila, pa je bila izredna. Določil jo je namreč zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo zanjo na letni ravni namenil 40 milijonov evrov, so pojasnili na zavodu.

Povprečna neto starostna pokojnina je marca znašala 634 evrov, povprečna starostna neto pokojnina tistih z dopolnjenimi vsaj 40 leti pokojninske dobe brez sorazmernih delov in delnih pokojnin pa 822 evrov.

Najvišja izplačana pokojnina je bila marca 2740 evrov, najnižja pokojnina pa od 1. aprila znaša malenkost več kot 218 evrov. V skladu s sistemskim zakonom je zavarovancu zagotovljena pravica do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, znaša pa 26 odstotkov najnižje pokojninske osnove.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, je bilo marca po podatkih pokojninskega zavoda skoraj 617.100. Samo starostnih upokojencev je bilo približno 444.000.

G. K.