V živo: Cerar opozarja na javno blatenje kandidatov za visoke položaje

Redna marčevska seja DZ-ja

20. marec 2017 ob 07:32,

zadnji poseg: 20. marec 2017 ob 12:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"V Sloveniji je velik problem, da se ob taki nespoštljivi obravnavi številni dobri kandidati sploh ne prijavljajo več v postopke," glede kadrovanja pravi premier Cerar.

Redna marčevska seja DZ-ja se je začela s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Miru Cerarju, poslance zanima predvsem vladno kadrovanje.

Poslanca NSi-ja Jerneja Vrtovca zanima način delovanja vlade pri kadrovanju na pomembne položaje v državnih podjetjih in družbah, ki so odgovorne za upravljanje državnega premoženja.

Cerar je poslance spomnil, da vlada ne kadruje, saj so imenovanja predsednikov uprav podjetij v državni lasti v pristojnosti nadzornih svetov. "Da politika ne kadruje, so pravljice za lahko noč," je odgovoril Vrtovec, ki je med drugim opozoril na dvome o primernosti in usposobljenosti nekaterih kandidatov na najpomembnejših položajih.

Cerar je v svojem odgovoru izpostavil težavo, da se sposobni kandidati sploh več ne želijo prijavljati za položaje. "Kdo pa se bo izpostavil takemu javnemu blatenju, kot ga uprizorijo nekateri rumeni mediji. Kdo pa bo kandidiral, če je spodoben človek, če se bo potem o njem začelo namenoma pisati neresnice," se je vprašal.

Podobno vprašanje kot Vrtovec je na Cerarja naslovil tudi vodja nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek. Najbolj ga bo zanimalo kadrovanje v igralniški družbi Hit, ki ga je označil za "nepotistično in politično".

Tudi o migrantih in Vegradu

Premier se ne bo mogel izogniti niti vprašanjem o nezakonitih migracijah. Cerar bo moral Vinku Gorenaku iz SDS-a pojasniti, kako je Slovenija pripravljena na množične nezakonite migracije in kako se bo na to vprašanje odzivala v prihodnje.

Iz vrst koalicije bo vprašanje tokrat zastavil poslanec SD-ja Jan Škoberne, ki ga zanima, kako bo vlada ukrepala v primeru opeharjenih podizvajalcev podjetja Vegrad za opravljeno delo v Celovških dvorih.

Na tokratni seji bodo poslanci sicer sprejemali vrsto odločitev o imenovanjih na pomembne funkcije, saj jih čaka odločanje o ustavnih sodnikih, fiskalnem svetu, generalnem državnem tožilcu in nadzornikih SDH-ja.

Sa. J., T. H.