Varnost slovenskih avtocest v poletni gneči

Novinarska konferenca DARS-a

21. junij 2018 ob 12:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Med poletnimi počitnicami in dopusti bodo med tednom zadihale mestne vpadnice, ob koncih tedna pa se bo močno povečala gneča na avtocestah.

Vsak konec tedna bo promet močno povečan predvsem od Avstrije in Italije proti Hrvaški oziroma proti slovenskemu in hrvaškemu primorju in nazaj, so sporočajo s prometnoinformacijskega centra.

Ves čas bodo obremenjeni vsi večji mejni prehodi s Hrvaško, najbolj Gruškovje in mejni prehodi v Istri. Na pot se je zato priporočljivo odpraviti ponoči ali v zelo zgodnjih jutranjih urah, pri načrtovanju poti pa si lahko pomagate s prometnim koledarjem.

V turistični sezoni, od sobote, 23. junija, se bo spremenila omejitev tovornega prometa in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Vse do nedelje, 2. septembra, bo prepoved za omenjeno skupino vozil veljala ob sobotah od 8. do 13. ure, ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh pa od 8. do 21. ure. Posebnosti v turistični sezoni so tudi na primorskih cestah, kjer bo omejitev veljala ob sobotah od 6. do 16. ure ter ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dneh od 8. do 22. ure.

