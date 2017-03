Varovanje sodne palače prevzemajo pravosodni policisti

Nad stavbo na Tavčarjevi ne bodo več bdeli zasebni varnostniki

31. marec 2017 ob 18:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Varovanje osrednje sodne palače v Ljubljani, kjer domujeta vrhovno in okrožno sodišče, od zasebne varnostne službe prevzemajo pravosodni policisti.

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je spomnil, da so si za tovrsten način varovanja sodišč že dolgo prizadevali. Za zdaj sicer ne morejo zagotoviti, da bi se na ta način zagotovilo varovanje vseh sodišč v državi, si bodo pa za to po njegovih besedah prizadevali. Kot je zatrdil Florjančič, so pravosodni policisti usposobljeni za to funkcijo.

Opomnil je, da je sodna palača v Ljubljani zelo obremenjena tako z obravnavami kot tudi drugimi dogodki. Dnevno vanjo prihaja tudi več kot 800 ljudi, zato je treba zagotoviti stalno preverjanje, kaj nosijo s seboj in zakaj vstopajo v zgradbo, je pojasnil.

Kot je še zatrdil predsednik vrhovnega sodišča, do zamenjave ni prišlo, ker bi bili nezadovoljni z delom zasebnih varnostnikov. Svoje delo so po njegovi oceni opravili dobro, za kar se jim je ob tej priložnosti tudi posebej zahvalil.

Simbolni pomen menjave varovanja

Pravosodni minister Goran Klemenčič je dodal, da ima menjava pri varovanju sodne palače poleg praktičnih vidikov tudi izjemen simbolni pomen. S soboto namreč še tretja veja oblasti prehaja pod varovanje pooblaščenih uradnih oseb. Z dodatno nalogo pravosodnih policistov pa na simbolni ravni pridobiva tudi uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, je prepričan minister.

Sprememba po njegovih besedah ne predstavlja dodatnega bremena za sistem. Je pa vlada v tem primeru odobrila dodatne zaposlitve, tako da zaradi dodatnih obveznosti pravosodnih policistov njihovo delo v zaporskih zavodih ne bo trpelo, je še dejal minister.

Podržaj poudarja odlično pripravljenost

Kot je pojasnil direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj, so v ta namen zaposlili 17 pravosodnih policistov, v teku pa so postopki za še štiri. Tako bo na tej lokaciji delovalo 21 pravosodnih policistov.

Podržaj se zaveda, da je pred upravo odgovorna in zahtevna naloga. Hkrati pa je to zanje po njegovih besedah priznanje in izraz zaupanja s strani resornega ministrstva in sodne veje oblasti. Gre pa opravljanje dela na tej lokaciji tudi v smeri njihovih prizadevanj, da bi vlogi pravosodnih policistov dali dodaten pomen.

Direktor uprave je ob tem še zatrdil, da so izbrani kandidati odlično pripravljeni na prevzem nalog in bodo svoje delo opravili kakovostno.

