Varuhinja Ilinka Todorovski napoveduje zavezništvo z gledalci in bralci

Program nove varuhinje

20. januar 2017 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nova varuhinja pravic gledalcev, poslušalcev in bralcev RTV Slovenija napoveduje angažirano posredovanje med uporabniki in ustvarjalci RTV vsebin; pa tudi aktivno sodelovanje v oblikovanju sistemskih rešitev.

V četrtek je bila na podlagi javnega razpisa Ilinka Todorovski imenovana na mesto varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija. Mandat traja petih let z možnostjo enkratnega podaljšanja.

Po Miši Molk in Ladu Ambrožiču je Ilinka Todorovski tretja varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija.

Nova varuhinja v viziji, objavljeni v sporočilu za javnost RTV Slovenija, napoveduje angažirano posredovanje med uporabniki in ustvarjalci RTV vsebin, zagovorništvo najvišjih standardov javnega medijskega servisa, neposredno in argumentirano obravnavo utemeljenih pritožb, zavezništvo z gledalci, poslušalci in bralci spleta, ki upravičeno zahtevajo odličen program, aktivno sodelovanje v oblikovanju sistemskih rešitev, ki bodo še jasneje opredelile javno poslanstvo ustvarjalcev RTV programov, s tem pa zmanjšale obseg kršitev, nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki uporabnike odvračajo od javnega servisa.

"Farsa za naivneže in fikus v nacionalkini dnevni sobi ali angažiran zagovornik najvišjih programskih standardov v službi javnosti. Dve skrajnosti v razumevanju instituta varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, kakor sta se izkristalizirali v komentiranju dosedanje prakse, najbolje nakazujeta tudi dve povsem nasprotni smeri možnega nadaljnjega razvoja. Prva kliče k ukinitvi instituta, druga k upoštevanju in krepitvi njegove dejanske vloge. Prepričana sem, da v času vsesplošnega zmanjševanja zaupanja v javne storitve in ob neprikritih poskusih razgradnje javnih družbenih servisov RTV Slovenija institut varuha, kot enega od vogalov, ki podpira zavezanost javnosti, potrebuje še bolj kot kadar koli prej," je varuhinja med drugim zapisala v svoji viziji, s katero je prepričala člane Programskega sveta RTV, ki so ji med devetimi kandidati namenili največ glasov.

Al. Ma.