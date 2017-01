Varuhinja: Napadi na ravnatelja so vredni vsega obsojanja

Varuhinja opominja na pogrome sovražnosti iz preteklosti

19. januar 2017 ob 21:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer ob napadu na mariborskega ravnatelja poudarja, da je vključevanje prebežnikov v družbo preizkušnja strpnosti za vse nas. Napadi na ravnatelja pa so, tako varuhinja, vsega obsojanja vredni.

"V časih, ki niso lahki, ni težko doseči, da nekoga sovražiš," je opozorila varuhinja človekovih pravic in dodala, da ti časi pred nas znova postavljajo potrebo po aktivni strpnosti, kar "pomeni, da se zavedamo pomena univerzalnih človekovih pravic in svoboščin ne le zase, temveč tudi za druge". Obenem je spomnila, da so se v preteklosti že dogajali pogromi zoper različne skupine ljudi, tudi Slovence.

"Kot družba moramo humano sprejemati tiste, ki potrebujejo pomoč. V spremenjenih časih pa je nujno pretehtati dosežene standarde človekovih pravic. Smiselno je trezno oceniti nujnost posegov v človekove pravice, saj so ti dopustni zgolj izjemoma. Ko se raven spoštovanja človekovih pravic enkrat zmanjša, poti nazaj praviloma ni," je zapisala v sporočilu za javnost.

Stremeti moramo k človečnosti

V povezavi s konkretnim primerom, ko je neznanec prerezal gume na avtomobilu ravnatelju Osnovne šole Martina Konšaka Damirju Orehovcu, v okolici šole pa so se kmalu po vključitvi štirih otrok iz Sirije v šolo pojavili plakati s sovražno vsebino, je Nussdorferjeva izpostavila, da imajo otroci s podeljeno mednarodno zaščito pravico do šolanja, osnovnošolsko je celo obvezno.

Po njeni presoji je ravnatelj pri sprejemu otrok ukrepal strokovno in skladno s predpisi. Zadovoljna je, da so organi pregona že začeli ukrepe, in pričakuje, da bodo preiskave dobile epilog in bodo storilci in tudi družba dobili javno sporočilo, "da nestrpnost in nasilje nista prava načina sobivanja in da moramo kot družba stremeti k človečnosti".

Ravnatelju v bran tudi župan in svet staršev

Po poročanju Večera se je na šoli že sešel tudi svet staršev, kjer so starši soglasno poudarili, da obsojajo nasilje in podobna obračunavanja in da se je proti nasilju in sovražnemu govoru treba boriti. Dogodke je obsodil tudi mariborski župan Andrej Fištravec, ki je dejal, da razume zadržke do beguncev, a tukaj gre za otroke.

L. L.