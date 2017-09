Varuhinja premierja Cerarja opozorila na romsko vprašanje

Varuhinja s premierjem o perečih vprašanjih

8. september 2017 ob 20:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlasta Nussdorfer je na srečanju s premierjem Mirom Cerarjem opozorila na romsko vprašanje, nedopustnost onesnaževanja Celjske kotline in na spoštovanje načela ločenosti države in Cerkve.

Kot so pri varuhu zapisali v sporočilu za javnost, je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer izrazila zadovoljstvo, da obravnava novele zakona o varuhu človekovih pravic ne trka ob ovire in bo institucija lahko končno začela delovati kot nacionalna institucija za človekove pravice. Svojo pravno podlago pod okriljem varuha bo tako lahko dobil tudi več let trajajoči projekt Zagovornik - glas otroka.

Varuhinjo tudi veseli, da bo po zagotovilih ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc končno vzpostavljena nova enota za intenzivno pedopsihiatrično zdravljenje otrok na varovanem oddelku, na kar je varuh opozarjal že vrsto let.

Nussdorferjeva je Cerarja seznanila tudi z vsebino 2. dnevov duševnega zdravja o duševnih težavah otrok, ki so v četrtek in danes potekali v Portorožu. Prav tako je premierju predala posebno poročilo o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovih neprostovoljnih nastanitvah in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov.

Kako bo vlada uredila romsko vprašanje?

Med drugim jo je zanimalo, kako namerava vlada urediti romsko vprašanje, ki ni pereče samo na Dolenjskem, pač pa še vedno tudi v Pomurju. Varuhinja ocenjuje, da je treba pri vprašanjih romske populacije ponekod okrepiti tudi ukrepanje policije, o čemer bo govorila tudi z generalnim direktorjem policije Marjanom Fankom. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je namreč vedenje nekaterih posameznikov rušilno za celotno romsko skupnost in ne prispeva k izboljšanju odnosa do nje.

V luči mednarodne konference o okolju in človekovih pravicah, ki jo pri varuhu pripravljajo prihodnji teden, je Nussdorferjeva še posebej poudarila nedopustnost onesnaženja Celjske kotline in drugih območij. V pogovoru pa sta se s Cerarjem dotaknila tudi tožbe evropske komisije zoper Slovenijo zaradi odlagališč odpadkov.

Varuhinja je Cerarja opozorila še na spoštovanje načela ločenosti Cerkve od države. Zanimalo pa jo je tudi, kako bo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poskrbelo za zaostanke, na katere pri varuhu že predolgo opozarjajo, so še navedli v sporočilu.

G. K.