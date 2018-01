Poudarki Varuhinja je v svojem govoru spomnila tudi na revščino in socialno izključenost Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Vlasta Nussdorfer je opozorila tudi na socialno razslojenost in revščino. Foto: BoBo Sorodne novice Foto: Slovesno ob dnevu slovenskega vojaškega letalstva Dodaj v

Varuhinja: "Treba je ohranjati vrednote, za katere so se borili naši dedje in očetje"

Spominska slovesnost na Brdcih

27. januar 2018 ob 17:35

Cerkno - MMC RTV SLO, STA

Spominska slovesnost pri spomeniku na Brdcih, postavljenemu v spomin na poboj udeležencev partijske šole januarja 1944, je priložnost za opomnik na zgodovinske dosežke in žrtve, ki so bile potrebne, da smo živi, je v govoru dejala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.



Ta dogodek nam po mnenju varuhinje nalaga posebno odgovornost za ohranitev dediščine polpretekle zgodovine, ki lahko služi kot opomin na to, kakšna srčnost je potrebna za ohranitev naroda in ozemlja pred tistimi, ki si ju želijo polastiti, je še dejala na slovesnosti, ki jo je organiziralo Združenje borcev za ohranjanje vrednot NOB-ja.

"Današnji dan in njemu podobni vsekakor vlivajo radost," je dejala Nussdorferjeva, ki jo veseli, da se neguje spomin kot opomnik, da takšnih grozodejstev, kot so se dogajala, ne sme biti. To je mogoče dosegati le z ohranjanjem vrednot, za katere so se borili naši dedje in očetje, kot so solidarnost, sočutje, pomoč in tovarištvo, je navedla.

"Delovati skladno z načeli humanizma"

Spomnila pa je tudi na revščino, ki jo spremlja socialna razslojenost in je zelo pereča v kontekstu naraščajoče porabe in širitve gospodarstva. Po podatkih Eurostata je eden od štirih Evropejcev izpostavljen tveganju revščine, je dejala in dodala, da je zelo skrb vzbujajoče, da je v takšnem položaju 26,4 odstotka otrok. V teh okoliščinah se zdi cilj Evropske unije, da se do leta 2020 20 milijonov ljudi reši revščine, po njenem mnenju bistvenega pomena.

Poudarila je, da je vsak med nami odgovoren delovati skladno z načeli humanizma, ki postavlja človeka v ospredje. "Naša mladina si zasluži pogled v prihodnost, brez delitev na spol, raso, veroizpoved, kakršno koli opredeljenost in usmerjenost, gmotno stanje in vse, kar nas dela različne, a nas hkrati tudi bogati. Zato potrebuje odgovorne in stabilne starše, vzgojitelje ter učitelje, pa tudi voditelje," je dejala varuhinja.

L. L.