Veber in Žnidaršič na volitve s koalicijo Združena levica

"Za vrnitev države ljudem"

10. januar 2018 ob 14:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nepovezani poslanec Janko Veber je s predsednikom stranke ZL-DSD Francem Žnidaršičem in četrto skupino nekdanjega ZL-ja podpisal dogovor o skupnem nastopu na parlamentarnih volitvah.

Dogovor o skupnem nastopu na volitvah so podpisali nepovezani poslanec Janko Veber, ki je nedavno izstopil iz SD-ja, predsednik ZL-DSD-ja Franc Žnidaršič in predstavnik četrte skupine nekdanje koalicije Združena levica Simon Brežan.

Na volitvah nameravajo nastopiti kot koalicija Združena levica, pri čemer gre za delovno ime, ki ga lahko po razpisu volitev še spremenijo, sta na današnji novinarski konferenci pojasnila Žnidaršič in Veber. Pričakujejo namreč, da se jim bodo pridružila še kakšna civilna gibanja, stranke ali posamezniki.

Veber je dogovor podpisal kot nepovezani poslanec in predsednik društva Sloga, je pojasnil na novinarski konferenci. Žnidaršič pa je dejal, da Veber, ki se jim je pridružil, v celoti sledi programskim usmeritvam stranke ZL-DSD in zastopa usmeritve, ki so v korist ljudstva.

"V korist 99 odstotkov ljudi"

Koalicija namreč želi dejavno sodelovati pri razreševanju razmer, v katerih smo se znašli "zaradi nadaljevanja plenjenja skupnih dobrin s strani strankokratskih elit in kapitalistov". Po Žnidaršičevih besedah želijo delovati v korist 99 odstotkov ljudi, "ne pa tistemu odstotku bogatih, ki mislijo, da naj Slovenija postane kolonija, kjer bo poceni delovna sila in kjer bodo zaplenili še tisto malo premoženja, ki je še ostalo".

Tudi po Vebrovih besedah želijo doseči, da ne bodo nikogar pustili za seboj in da bodo povrnili Sloveniji dostojanstvo. Tako nameravajo zaščititi državno premoženje in s tem tudi mladim generacijam omogočiti dostojno življenje. "Samo sloga je pot, ki narodu lahko omogoči, da ustvari uspešno zgodbo v prihodnosti," je dodal.

Načela notranje demokracije

Po Brežanovih besedah bo koalicija delovala na načelih notranje demokracije. Tako bodo vgradili notranje varovalke, da se ne bo mogla ponoviti zgodba Združene levice, ko so se po njegovih besedah poslanci odcepili od koalicije. Sicer pa si bodo prizadevali za odpravo družbene neenakosti in revščine, je napovedal.

Glede morebitnega povolilnega sodelovanja s strankama SD ali Levico pa je Žnidaršič pojasnil, da bi bila koalicija s SD-jem zelo vprašljiva, saj ta stranka podpira "tisto, česar sami ne bi nikoli". Načeloma pa ne vidi ovir za sodelovanje z Levico, če bi imeli enake programske usmeritve, še poroča STA.

Gibanje sestavnih delov

Koalicija Združena levica je nastala pred leti iz štirih sestavnih delov: IDS-a, TRS-a, DSD-ja in t. i. četrte skupine civilnodružbenih gibanj. Po številnih sporih ter prestopu poslanke Violete Tomić, ki je kot izvoljena na listi DSD-ja prešla v TRS; je koalicija razpadla. IDS in TRS sta šla na svoje in ustanovila Levico, DSD pa se je preimenoval v ZL-DSD in zdaj skupaj s četrto skupino išče zaveznike.