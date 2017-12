Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 17 glasov Ocenite to novico! Janko Veber je izstopil iz poslanske skupine SD-ja, ne pa tudi iz stranke, katere podpredsednik je. Foto: BoBo Razlike med ljudmi postajajo iz leta v leto večje ravno zaradi tega, ker se poceni zapravlja vse, kar so ljudje ustvarili. Po mojem prepričanju ljudje, ko so glasovali za samostojno državo, niso imeli v mislih, da bo ta odločitev pomenila popolno izropanje vsega, kar so ustvarjale generacije. Vodja poslanske skupine Matjaž Han je dejal, da osebno obžaluje, a razume Vebrov izstop iz njihovih vrst. Foto: BoBo Glede na to, da sem že do zdaj imel ločena stališča od večinskega mnenja v poslanski skupini, sem si ustvaril svojo strokovno skupino zunaj državnega zbora. Dodaj v

Veber izstopil iz poslanske skupine SD-ja: "Ne morem podpreti škodljivih odločitev"

Gre za namero za ustanovitev nove stranke?

19. december 2017 ob 17:16,

zadnji poseg: 19. december 2017 ob 19:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Podpredsednik SD-ja Janko Veber je vodjo poslanske skupine SD-ja Matjaža Hana obvestil, da izstopa iz poslanske skupine in bo deloval kot samostojni poslanec. Za zdaj sicer ostaja v SD-ju.

Poslanec Janko Veber namreč meni, da bo lahko tako lažje upravičil zaupanje volivcev, je pojasnil. V zadnjem obdobju se ni bilo mogoče poenotiti glede glasovanj o pomembnih odločitvah v DZ-ju, kar je narekovalo njegovo odločitev za izstop iz poslanske skupine SD-ja.

V izjavi za medije je Veber povedal, da je začutil, da mora narediti korak naprej, sicer bodo šli dogodki v Sloveniji v napačno smer. Prepričan je namreč, da tisti, ki odločajo, sprejemajo odločitve, ki so v škodo ljudi, pri tem pa je posebej poudaril odnos do lastnine. "Razlike med ljudmi postajajo iz leta v leto večje ravno zaradi tega, ker se poceni zapravlja vse, kar so ljudje ustvarili. Po mojem prepričanju ljudje, ko so glasovali za samostojno državo, niso imeli v mislih, da bo ta odločitev pomenila popolno izropanje vsega, kar so ustvarjale generacije," je dejal.

Zaveda se, da kot samostojni poslanec ne bo imel na razpolago strokovne pomoči, kot jo ima poslanska skupina, a ga to ne skrbi. "Glede na to, da sem že do zdaj imel ločena stališča od večinskega mnenja v poslanski skupini, sem si ustvaril svojo strokovno skupino zunaj državnega zbora," dodaja.

"Ne morem podpreti škodljivih odločitev"

Na vprašanje, ali je zaradi svojega drugačnega mnenja v poslanski skupini doživljal kakšne pritiske, odgovarja, da je šlo predvsem za nezadovoljstvo: "Bilo je nezadovoljstvo, bili so tudi poskusi, da se poenotimo, vendar pa ne morem podpreti odločitev, ki so škodljive za ljudi in državo." Pri tem je poudaril drugi tir in zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Za zdaj ostaja v stranki, katere podpredsednik je, pričakuje pa, da bodo o tem dogodku razpravljali organi stranke. "Kako bo potekala razprava, bomo še videli, zagotovo pa vem, da je v stranki veliko ljudi, ki razmišljajo enako kot jaz," dodaja.

Ugibanja o ustanovitvi nove stranke

Veber sicer vodi društvo Sloga, v zadnjem času pa je bilo že več ugibanj o njegovi morebitni nameri za ustanovitev nove stranke. Na vprašanje, ali ustanavlja svojo stranko, odgovarja, da bo kot samostojni poslanec naredil vse, da zbliža in združi "vse enako misleče, da vendarle ustvarimo en potencial, s katerim lahko prihajamo potem pred ljudi".

Prepričan je, da mu bo kot samostojnemu poslancu uspelo združiti enako misleče, "bodisi kot civilno iniciativo ali kot inteligenco, ki se zagotovo čuti zapostavljeno v Sloveniji, da bomo ljudem lahko dejansko ponudili možnost, da se odločijo za Slovenijo, ki bo drugače organizirana in drugače vodena". Ob tem dodaja, da "v skupino vseh, ki jih želi združiti, zagotovo sodijo tudi številni iz SD-ja".

Poslanska skupina SD-ja bo brez Vebra štela pet poslancev. V sredo se namerava Veber sestati z njenim vodjo Matjažem Hanom. Povedati mu namerava, da je še naprej pripravljen sodelovati pri vseh rešitvah, ki so nujne za boljši položaj ljudi.

Han obžaluje, a razume Vebrov izstop

Han je dejal, da osebno obžaluje, a razume Vebrov izstop iz njihovih vrst. Vebru, s katerim sta dolgoletna prijatelja, je zaželel vse dobro na nadaljnji politični poti, verjame tudi, da se bodo njihove socialdemokratske vrednote še kdaj srečale. Z Vebrom se bodo v stranki pred novim letom še pogovorili, je sklenil.

Tudi glavni tajnik stranke Dejan Levanič pričakuje, da se bodo o Vebrovem delovanju v stranki pogovorili. Veber, ki je podpredsednik SD-ja, namreč za zdaj ostaja v stranki.

Levanič je ob tem pojasnil, da jih Veber o svojem izstopu iz poslanske skupine formalno ni obvestil, prav tako z njim še ni seznanjen predsednik stranke Dejan Židan, ki je trenutno na poti v ZDA. Tudi Levanič je Vebru zaželel vse dobro na njegovi poti.

G. K.