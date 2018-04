Vebru za vložitev kandidature za mandatarja zmanjkalo pet poslanskih podpisov

Po odstopu premierja Mira Cerarja

10. april 2018 ob 07:23,

zadnji poseg: 10. april 2018 ob 18:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izteka se 14-dnevni rok, v katerem bi lahko kandidata za mandatarja za sestavo vlade predlagali poslanci, a kot kaže, takšnega predloga ne bo. Idejo o vložitvi kandidature je opustil tudi nepovezani poslanec Janko Veber, ki je zbral pet poslanskih podpisov, potreboval pa bi jih najmanj deset.

Predsednik republike Borut Pahor se je po odstopu predsednika vlade Mira Cerarja in po posvetu z vodji poslanskih skupin odločil, da ne bo predlagal kandidata za novega mandatarja. O tem je konec marca obvestil DZ in tako skrajšal 30-dnevni rok, ki ga je imel za predlaganje kandidata.

S seznanitvijo s to Pahorjevo odločitvijo v DZ-ju je začel teči 14-dnevni rok, v katerem bi lahko mandatarskega kandidata predlagale poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Ker kandidata očitno ni, se bo v sredo na izredni seji DZ-ja s tem seznanil in tako bo začel teči še 48-urni rok, v katerem se lahko DZ odloči še za tretji poskus. Če tudi takrat kandidata ne bo, se bo DZ s tem seznanil na izredni seji v petek, Pahor pa bo v soboto razpustil parlament in razpisal predčasne volitve.

Tako je pričakovati predčasne volitve, ki pa ne bodo veliko prej, kot bi bile redne. Po Pahorjevih besedah sta za predčasne volitve mogoča dva datuma: 27. maj in 3. junij.

Veber: Prevladali so strankarski interesi

Janko Veber, nepovezani poslanec, ki se je sam ponudil za ta položaj, je v 14-dnevnem roku zbral podporo petih poslancev, vendar ni želel razkriti, katerih. Veber obžaluje, da se poleg njega in še štirih poslancev, s katerimi je bil dogovorjen, drugi niso odločili prispevati podpisa za vložitev kandidature za mandatarja. "Očitno so v tem obdobju zopet prevladali strankarski interesi pred blaginjo ljudi in države," ugotavlja Veber.

Prepričan je, da Slovenija potrebuje predsednika vlade s polnimi pooblastili. Najmanj štirimesečno obdobje je namreč po njegovem mnenju predolgo za to, da bi vlada opravljala le tekoče posle. Veber je sicer od Cerarja pričakoval, da bo odgovorno poskušal končati mandat. Če se ni strinjal z nekaterimi odločitvami, bi lahko po njegovem mnenju vezal tudi zaupnico na določene predloge ali denimo pogajanja s sindikati.

"Nič od tega se ni zgodilo, očitno je prevladoval ozek strankarski interes. Interes stranke je postavil pred interese ljudi in države," je ocenil Veber. Ob tem je bil kritičen do dela Cerarjeve vlade in spomnil na prodajo nekaterih podjetij v državni lasti.