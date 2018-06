Večina strank, ki so se prebile v DZ, z izidi zadovoljnih, v NSi-ju in DeSUS-u zadržani

Prvi odzivi

3. junij 2018 ob 21:10,

zadnji poseg: 3. junij 2018 ob 21:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na izide raziskave vzporednih volitev, ki jih je opravil Inštiutu Mediana, so se že odzvali v skoraj vseh strankah, ki so prestopile parlamentarni prag, večina je z doseženim izidom zadovoljna, v NSi-ju in DeSUS-u pa bodo z oceno volitev počakali na uradne izide.

Lista Marjana Šarca (LMŠ), ki je glede na raziskavo vzporednih volitev drugouvrščena, je z izidom zadovoljna, predsednik stranke Marjan Šarec pa je prvaku SDS-a Janezu Janši že zaželel srečo pri sestavljanju koalicije. Janši je sicer čestital za zmago, ob tem pa povedal, da "ne bodo klicali prvi, bodo pa počakali klic". Šarec je sicer že pred volitvami dejal, da LMŠ ne bo šel v vlado s stranko SDS.

Šarec se je zahvalil vsem volivcem, ki so jim namenili svoj glas. Tudi podpredsednik LMŠ-ja Igor Žavbi je pred tem izrazil zadovoljstvo. Drugo mesto je uspeh, je prepričan in dodal, da so ankete tokrat "očitno bolj zadele". Zahvalil se je tudi vsem volivcem, še posebej pa tistim, ki so podprli LMŠ.

SMC: Smo izjemno zadovoljni

Evropska komisarka Violeta Bulc je v štabu SMC-ja po objavi izidov vzporednih volitev, ki so SMC z 9,8 odstotka glasov umestili na tretje mesto, dejala, da so lahko izjemno zadovoljni: "V tem trenutku je težko dajati kakršnekoli komentarje o koaliciji, pomembno je, da smo dosegli dovolj visok rezultat, da smo v pogajalski skupini."

Podpredsednik SMC-ja in predsednik DZ-ja Milan Brglez se je zahvalil volivkam in volivcem za izkazano zaupanje in da so prišli na volišča, "ker je to bistvo demokracije in s tem tudi delovanja države, ker brez tega dejansko ne gre". O prihodnjih koalicijah ni želel govoriti, saj je situacija veliko bolj kompleksna kot na zadnjih volitvah.

Vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer pa je ocenila, da so volivci "očitno želeli neke spremembe".

Mesec: V naslednjem mandatu bomo trikrat močnejši

Koordinator Levice Luke Mesec se je v odzivu na vzporedne volitve najprej zahvalil vsem podpornikom, simpatizerjem in članom stranke, pa tudi vsem volivcem. "Glede na to, da so mediji označili, da je v iztekajočem se mandatu vsak poslanec v Levici tehtal tri povprečne, "lahko v naslednjem mandatu pričakujete, da bomo trikrat močnejši, kot smo bili v zdajšnjem," je povedal Mesec.

Kar se tiče sestavljanja koalicije, je Mesec jasen: "Ne bomo se pogovarjali s SDS-om, nimamo skupnih točk z NSi-jem. Pogovarjali pa se bomo s sredinskimi strankami, ampak o levi vladi." Po besedah Mesca je njihov cilj leva vlada "in to ni samo koalicijska pogodba, ki je mrtva črka na papirju, ampak predvsem to, kar vlada dela".

Han: Na koncu bo treba sestaviti koalicijo

Z rezultatom volitev so zadovoljni tudi Socilani demokrati (SD), ki bodo, če bodo izidi vzporednih volitev zdržali, izboljšali izid preteklih volitev. "Mislim, da ima SD veliko perspektivo v bodoče," je dejal vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han in dodal: "Čestitam zmagovalcu, a na koncu bo treba sestaviti koalicijo". Han je sicer poudaril, da kampanja ni bila enostavna, za vsak glas pa so se morlai močno potruditi. Kot je ocenil, je leva sredina dosegla dober rezultat in zdaj "morajo biti naša stranka in vse stranke odgovorne, da bomo Slovenijo peljali naprej".

Zadovoljen je tudi poslanec SD-ja Matjaž Nemec. "Glede na to, da je šla SD skozi zelo pomemben proces obnove, smo zadovoljni, da smo izboljšali rezultat izpred štirih let," je dejal. Čeprav o koaliciji s SDS-om ni želel govoriti, je pa dodal, da bi bilo glede na "izrečeno v zadnjih mesecih, bi bilo zelo nenavadno, če bi kdo pojedel besedo, ki je bila dana."

Z izidom je zadovoljen tudi presednik SD-ja Dejan Židan, vendar želi počakati na uradne rezultate. Zbranim na levstikovi pa je zgaovoril, da bodo ne glede na to, ali bodo v koaliciji ali opoziciji, naredili vse, "da realiziramo naše tri osnovne obljube". Kot je znano cilja na zmanjšanje nepravičnosti v družbi, zboljšanje položaja srednjega razreda in varnost.

V NSi-ju čakajo uradne volilne izide

V Novi Sloveniji (NSi) bodo z ocenami volilnega izida počakali na vse preštete glasove. Glavni tajnik NSi-ja Robert Ilc je izpostavil, da vzporedne volitve niso končen izid. Tudi če b o ostalo pri tem izidu, ocenjuje, da bo tudi manjši odstotek prinesel bistveno več poslanskih mest.

Vzporedne volitve namreč NSi-ju kažejo 6,6 odstotno podporo in sedem poslanskih sedežev v parlamentu.

Alenka Bratušek: Cilj smo dosegli

Alenka Bratušek, predsednica istoimenske stranke, ki je po izidih vzporednih volitev dobila 5,5 odstotka glasov, je s tem "absolutno zadovoljna".

Na vprašanje, kakšna koalicija bi bila za njih sprejemljiva, je odgovorila: "Zdravstvo, upokojenci, mladi ter Slovenija brez groženj in brez izključevanja je naš cilj in verjamem, da bo Slovenija dobila vlado, ki bo vse to lahko zelo dobro naredila."

DeSUS: Uradni rezultat bo boljši

V Demokratični stranki upokojencev (DeSUS) bodo s komentiranjem volilnega izida počakali na uradne izide, saj menijo, da bodo po vseh preštetih glasovnicah dosegli bistveno boljši izid, kot ga napovedujejo vzporedne volitve.

Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec je povedal, da če bo ostalo pri petih odstotkih, bi bil to najslabši rezultat, odkar je predsednik stranke, a je prepričan, da bo še prišlo do sprememb.

Stranke, ki so ostale pod parlamentarnim pragom

Na izide so se odzvale tudi nekatere stranke, ki se očitno v parlament ne bodo prebile. Bojan Dobovšek, predsednik Dobre države, je bil jedrnat: "Ljudje so se odločili, da niso proti korupciji."

Danijel Bešič Loredan, predsednik Gibanja Skupaj naprej pa je izide komentiral takole: "Katastrofalno nizka udeležba, še slabši rezultati, ponovno razdeljeni med rdeče in črne." Prepričan je, da se bomo kmalu znova videli na volitvah.

Z izidom so nekoliko bolj zadovoljni v Piratski stranki, po do zdaj preštetih glasovnicah so dobili, so dobili nekaj več kot dva odstorka glasov. Rok Andree, predsednik stranke, je povedal, da bodo z "rezultatom, ki ste nam ga zaupali, delali se naprej."

Sa. J.