Večina strank na okrogli mizi: Podjetje 2TDK za gradnjo drugega tira ni potrebno

Okrogla miza o drugem tiru

8. maj 2018 ob 12:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Drugi tir je nujno potreben, toda za gradnjo ni potrebna družba 2TDK, se je strinjala večina strank na predreferendumski okrogli mizi.

Na okrogli mizi v Cankarjevem domu v organizaciji Zavezništva sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti so predstavniki političnih strank SD, DeSUS, SDS in Levica ter zunajparlamentarni LMŠ predstavili stališča o drugem tiru. Ta ostajajo nespremenjena.

Vse gradnjo novega tira med Koprom in Divačo podpirajo, imajo pa različne poglede na to, ali je projekt, kot ga je zastavila aktualna vlada, sprejemljiv. Vlada je izvedbo naložbe sicer zastavila z zakonom, o katerem bodo volivci v nedeljo znova odločali na referendumu.

SD: Vse vlade do zdaj po tej trasi

Matjaž Han (SD) je dejal, da z referendumom izgubljamo le čas in energijo. Pojasnil je, da so vse vlade od leta 2005 naprej drugi tir razvijale po predvideni trasi, zato je "ta moment brez zveze in ni pomembno, da se pogovarjamo o drugih trasah, saj v tem primeru drugega tira še nekaj časa ne bomo imeli". Drugi tir bo sicer po Hanovih besedah za SD tudi v prihodnjem mandatu prioriteta.

Alternative drugemu tiru ni, je poudaril Uroš Prikl (DeSUS). "Če se bomo tega lotili čez 20 let z vsemi temi referendumi in podobno, bo prepozno". Prikl je pojasnil, da DeSUS v referendumski kampanji proaktivno ne sodeluje, bodo pa šli na referendum in glasovali za. "Alternative ne vidimo, hitro bo šel kakšen ovinek mimo Slovenije in bomo ostali zunaj," je dejal.

SDS: Koncesionarja ne potrebujemo

Ljubo Žnidar (SDS) je izpostavil, da sta drugi tir in zakon o drugem tiru dve različni stvari. Zakonu v SDS-u nasprotujejo, ker je po besedah poslanca negospodaren in uvaja neracionalen pristop k vodenju investicije. Zakon prinaša novega koncesionarja 2TDK, ki ga ne potrebujemo, je poudaril Žnidar in dodal, da bi lahko investicijo vodili denimo SŽ ali direkcija za infrastrukturo. "Če bi ta projekt vodila stroka, ne pa politika, ne bi bilo nobenega referenduma," je sicer prepričan Žnidar.

Da 2TDK, kot kaže, ni sposoben voditi projekta, je menil tudi Han. Podobno kot Žnidar je dejal, da bi lahko naložbo vodila SŽ ali direkcija. Pri SMC-ju so nam povedali, da je bil 2TDK ustanovljen za pridobitev evropskih sredstev, pa se je izkazalo, da te stvari tečejo tudi brez zakona.

Levica: Zakon je nesprejemljiv

Matej T. Vatovec (Levica) je bil kritičen do dvomov koalicijskih partneric o potrebi zakona in spomnil, da je imel SMC pri sprejemanju zakona ves čas podporo koalicijskih partnerjev. Dejal je, da je zakon nesprejemljiv, bi pa bil, če bi poslanci podprli dopolnila Levice.

V Levici nasprotujejo predvsem vključitvi tujega kapitala. "Mi smo ves čas opozarjali, da se lahko s takšnim načinom naredi nekakšna privatizacija ali sprememba načina upravljanja luke," je dejal. Sporen je po njegovih besedah tudi civilni nadzor nad projektom, saj bo civilne nadzornike imenoval minister, kar je nesprejemljivo, je dejal. V Levici so se po Vatovčevih besedah zavezali, da bodo takoj, ko bo zakon stopil v veljavo, predlagali njegovo novelo.

LMŠ se ne opredeljuje

V LMŠ-ju se po besedah Braneta Goluboviča do referenduma ne opredeljujejo, ker gre za stvar aktualne vlade in parlamentarnih strank. Opozoril pa je, da Italija in Avstrija pospešeno gradita železnico in Sloveniji kmalu ne bo ostalo drugega, kot da naredi le še povezavo med Koprom in Trstom. Drugi tir zato po Golubovičevi oceni nujno potrebujemo, ne potrebujemo pa 2TDK. "Če bomo prišli v parlament in bomo del vlade, bomo predlagali, da se zakon ukine," je dejal.

Na okrogli mizi bi morala sicer sodelovati tudi državna sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu in člana SMC-ja Klemen Potisek in Jure Leben, a se pogovora nista udeležila.

