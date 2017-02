Velika podpora predlogu zakona o osebni asistenci

Redna seja državnega zbora

14. februar 2017 ob 07:40,

zadnji poseg: 14. februar 2017 ob 13:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci državnega zbora bodo v nadaljevanju redne seje obravnavali novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije in novelo zakona o občinskem redarstvu. Predlogu zakona o osebni asistenci, ki ga je v parlamentarni postopek vložil NSi, pa se obeta velika podpora.



Poslanci so med obravnavo dopolnila predloga zakona o osebni asistenci, ki bi invalidom s potrebo po pomoči druge osebe omogočil neodvisno življenje. Predlog se osredotoča na uporabnike, ki živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe. Upravičenci do osebne asistence bi bili po predlogu invalidi v starosti od 18 do 65 let, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju dejavnosti za samostojno osebno in družinsko življenje, pri vključevanju v okolje, izobraževanje in zaposlitev.

Državna sekretarka na ministrstvu za delo Martina Vuk je povedala, da vlada zakonskemu predlogu ne nasprotuje. Zdaj poteka projekt financiranja osebne asistence, v katerega je vključenih več kot tisoč uporabnikov. Iztekel se bo leta 2018, 1. januarja 2019 pa se bo začel uporabljati zdaj obravnavani zakonski predlog, je povedala.

Več dopolnil je predlagal ZL, ki se zavzema za širitev kroga upravičencev do osebne asistence na vse invalide, ki potrebujejo pomoč. Po dopolnilu ZL-ja bi tako odpravili prag 30 ur tedensko, ki je po njihovi presoji neživljenjski. Prav tako po mnenju poslanca Mihe Kordiša ni ustrezna starostna omejitev na 65 let, saj izloči četrtino invalidov. S tem se je strinjala tudi poslanka SDS-a Suzana Lep Šimenko.

Policisti od zdaj opremljeni s paralizatorji?

Novela zakona o nalogah in pooblastilih policije prinaša nova pooblastila policiji in tudi uporabo novih prisilnih sredstev. Tako med drugim policiji omogoča zbiranje informacij o letalskih potnikih in optično prepoznavanje registrskih tablic, policisti pa bodo opremljeni tudi z električnimi paralizatorji.

Novela zakona o nalogah in pooblastilih policije je bila v dosedanjem postopku sprejemanja deležna precejšnjih kritik informacijske pooblaščenke, ki jo skrbi, da bo policija z njo dobila možnost čezmernega zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov. Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar pa trdi, da je novela nujno potrebna, da gre policija v korak s časom. Po navedbah ministrice je v zakonu dovolj varovalk, ki onemogočajo zlorabo.



Več pooblastil tudi redarjem?

Novela zakona o občinskem redarstvu občinskim redarjem daje možnost, da zoper osebo, ki ne bo upoštevala njihove ustne uredbe, uporabi telesno silo in plinski razpršilec. Prav tako bo lahko redar izvedel postopek ugotavljanja identitete osebe. V dosedanji razpravi so zlasti v opoziciji opozorili, da so nekatere določbe urejeno premalo natančno, kar opozarja tudi zakonodajnopravna služba državnega zbora. Proti obema novelama je včeraj pred državnim zborom protestirala manjša skupina članov Skupine za varnost državljanov.

Bo Florjančič nasledil Maslešo?

Poslanci bodo glasovali tudi o novem predsedniku vrhovnega sodišča. Kandidat je vrhovni sodnik Damijan Florjančič, ki so mu podporo že napovedali v koalicijskih strankah. Na javni poziv k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika vrhovnega sodišča, objavljen oktobra lani, sta se prijavila dva kandidata, vrhovni sodnik Rudi Štravs in vrhovni sodnik Damijan Florjančič. Pravosodni minister Goran Klemenčič je Florjančiča podprl, ker je v svoji sodniški karieri opravil celotno pot od prvostopenjskega do vrhovnega sodišča.

Medtem ko si Florjančič obeta podporo koalicije, pa njegovi kandidaturi nasprotujejo v SDS-u, kjer mu očitajo kršenje človekovih pravic zaradi sodelovanja v sodnem postopku v zadevi Patria. Za imenovanje predsednika vrhovnega sodišča mora glasovati večina prisotnih poslancev.

Manj zlorab pri napotovanju delavcev v tujino?

Poslanci bodo obravnavali tudi predlog novele zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Eden od ključnih ciljev je preprečevanje zlorab na področju napotitve delavcev v tujino. Predlog med drugim predpisuje pogoje za izdajo ter prenehanje in odpravo potrdil za napotitev. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vladi očitajo, da delodajalcem na ta način skuša preprečiti opravljanje storitev v tujini.

