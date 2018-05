Venezuela: Maduru se kljub nizki podpori obeta nov predsedniški mandat

Volitve v času krize

20. maj 2018 ob 17:15

V Venezueli v času najhujše krize v zgodovini države potekajo predčasne predsedniške volitve, na katerih se med štirimi kandidati kljub nizki podpori zmaga obeta predsedniku Nicolasu Maduri.

Volitve potekajo ob bojkotu večine opozicije, njihovega izida pa zaradi nedemokratičnosti ne bo priznal večji del mednarodne skupnosti.

Ob Maduru kandidira tudi opozicijski kandidat Henri Falcon, ki pa ima le šibko podporo. Glavno opozicijsko zavezništvo MUD je namreč pozvalo k bojkotu volitev. Kandidirata tudi evangeličanski pastor Javier Bertucci in levičarski disident Reinaldo Quijada, nihče od njih pa nima možnosti za dober rezultat.

Čeprav je kar 75 odstotkov Venezuelcev nezadovoljnih z vlado, saj živijo v revščini in pomanjkanju osnovnih živil, zdravil, vode in elektrike, je pričakovati zmago socialističnega voditelja Madura, ki ima podporo državnega aparata in je v volilnem procesu praktično onemogočil sodelovanje opozicije.

Računa pa lahko tudi na domnevno pripravljenost provladnih volilnih oblasti, da po potrebi poneverijo volilni rezultat.

Za naslednika ga izbral Chavez

Maduro, ki ga je zdaj že pokojni karizmatični vodja države Hugo Chavez izbral za svojega naslednika, državo vodi od njegove smrti leta 2013.

Državo z največjimi zalogami nafte na svetu je v petih letih uspel pripeljati do katastrofalnih gospodarskih in socialnih razmer, Mednarodni denarni sklad pa ji za letos napoveduje 13.800-odstotno inflacijo.

Volišča bodo odprta do 22. ure po srednjeevropskem času, obstaja pa možnost, da bodo odprta tudi dlje. Prve začasne izide je pričakovati v ponedeljek.

