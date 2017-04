Verniki praznujejo svoj največji praznik - veliko noč

Številna bogoslužja po vsej državi

16. april 2017 ob 06:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Kristjani praznujejo svoj največji praznik –veliko noč, ko se spominjajo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Po cerkvah bodo potekala številna bogoslužja, papež pa bo opoldne podelil tudi tradicionalni blagoslov urbi et orbi (mestu in svetu).

Verniki se na veliko noč pripravljajo s postnim časom, neposredna priprava na praznik pa je veliki teden z velikonočnim tridnevjem. Dogodki, ki se jih kristjani v teh dneh spominjajo, so navedeni v Svetem pismu, v katerem je prav tako opisano Jezusovo vstajenje od mrtvih, ki ga je po evangeljskih besedilih sam v svojem življenju večkrat napovedal.

V Katoliški cerkvi veliko noč zaznamujejo jutranje vstajenjske procesije, ki navadno vključujejo različna društva in godbe, ponekod pa z glasnim pokanjem dogajanje pospremijo še možnarji. Po besedah ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta je obredje usmerjeno k temeljnemu sporočilu velike noči. "Našemu osnovnemu izkustvu minljivosti vsega in dokončnosti smrti sporoča, da smrt nima zadnje besede in da tudi zlo nima zadnje besede. Zadnjo besedo v življenju ima življenje in zadnjo besedo v človekovem življenju ima ljubezen," je za Radio Slovenija dejal Zore.

Veselje in upanje kristjani izražajo z vzklikom "aleluja", ki izhaja iz hebrejskih besed Hallelu in Yah, in pomeni slavite Boga.

Bogoslužja po Sloveniji

Mnogi verniki bodo obiskali cerkve. Papež Frančišek bo velikonočno mašo v vatikanski baziliki sv. Petra daroval ob 10. uri, opoldne pa bo podelil svoj blagoslov v številnih jezikih.

V Ljubljani bo vodil vstajenjsko procesijo in daroval mašo ob 8.30 ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v Mariboru pa ob 7. uri tamkajšnji nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Evangeličanski škof Geza Filo bo bogoslužje velike noči vodil ob 11. uri v Ljubljani, v cerkvi Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani pa se bo liturgija velike noči začela ob 9. uri.

Pravoslavni verniki so veliko noč, ki jo letos praznujejo isti dan kot katoliški in evangeličanski verniki, pričakali z velikonočnim bedenjem, ki so ga začeli opolnoči.

A. K. K.