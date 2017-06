Video: Grožnja z bombo na letalu iz Ljubljane vendarle ni bila resnična

Sumljivi nahrbtnik so razstrelili

11. junij 2017 ob 08:57,

zadnji poseg: 11. junij 2017 ob 13:50

Köln - MMC RTV SLO/STA

Potem ko so zaradi sumljivega pogovora med potniki preusmerili letalo Easyjeta iz Ljubljane v London in na letališču v Kölnu prijeli tri potnike, je preiskava pokazala, da očitno ni šlo za terorizem.

Po navedbah nemške policije pri dogodku na letu Easyjeta skoraj zagotovo lahko izključimo teroristično ozadje, je pojasnil vodja konzularne službe na slovenskem zunanjem ministrstvu Andrej Šter.

Povedal je, da so zaslišanja in pogovori s potniki pokazali, da so trije britanski državljani omenjali besede, ki so pri posadki upravičeno vzbudile dvom o tem, ali je polet varen, zato se je pilot odločil za zasilni pristanek.

Šter je pojasnil, da pri tem ni bil nihče ogrožen, pri izstopu iz letala pa se je ena ženska lažje poškodovala. Kot je še dodal, po podatkih nemške policije niti vpleteni v dogodek niti poškodovanka niso slovenski državljani. Mediji so danes neuradno poročali, da naj bi bili pridržani trije britanski poslovneži, ki so se vračali s poslovnega potovanja. Moški naj ne bi bili povezani z islamističnimi skupinami in nimajo policijskih kartotek.

Tudi šale imajo lahko neprijetne posledice

Dogodek se je tako po Šterovih besedah k sreči iztekel brez nesrečnih posledic. A je obenem opozoril, da gre za resno zadevo, saj gre za vprašanje varnosti poletov.

Pri tem je posebej opozoril vse, naj z morebitnimi šalami ali ravnanjem ne tvegajo povzročitve tovrstnih preplahov. To ima namreč lahko zelo neprijetne posledice – od dodatnega čakanja in pogovorov pa vse do verjetno kar omembe vrednih stroškov za tistega, ki si kaj takšnega privošči.

Nemško letališče več ur zaprto

Sobotni popoldanski polet britanskega nizkocenovnega prevoznika iz Ljubljane v London je bil preusmerjen, ker je eden izmed potnikov slišal pogovor drugih dveh potnikov, v katerem naj bi se omenjala beseda bomba oziroma eksploziv.

Po pristanku je 151 potnikov zapustilo letalo, nemška zvezna policija pa ga je preiskala in našla sumljiv nahrbtnik. Zunaj letala ga je nato nadzorovano razstrelila, letalo pa so preiskali tudi s policijskimi psi.

Policija je prijela tri ljudi, tudi druge potnike so izprašali o dogajanju na letalu. Konkretne povezave med aretiranimi in nahrbtnikom sicer policisti niso ugotovili.

Zaradi dogajanja so ob približno 19. uri tudi ustavili promet na nemškem letališču, okoli 22. ure pa so ga spet vzpostavili. V tem času je bilo preusmerjenih 10 poletov, 20 letal pa je vzletelo z zamudo.

Prtljaga pregledana na ljubljanskem letališču

Iz družbe Fraport Slovenija so sporočili, da je bilo letalo z ljubljanskega letališča odpravljeno brez posebnosti, vsi potniki in prtljaga pa glede na doslej preverjene informacije pregledani v skladu z uveljavljenimi in zahtevanimi postopki.

Letalski promet je danes in v soboto potekal nemoteno, povečane zaskrbljenosti ali preplaha med potniki pa ni opaziti, so še navedli.

V spodnjem videu si lahko ogledate prizore preplaha na letališču v Kölnu, ki ga je povzročila domnevna grožnja z bombo; video: Reuters

J. R., T. H.