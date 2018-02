Video: Kongresni trg nabito poln in glasen

Tretji dan stavkovnega vala delo prekinili učitelji in vzgojitelji

14. februar 2018 ob 08:20,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 12:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Na Kongresnem trgu se je zbralo več kot 20 tisoč stavkajočih delavcev v vzgoji in izobraževanju, po informacijah Sviza pa je delo prekinilo več kot 40 tisoč zaposlenih.



Jelka Velički, predsednica glavnega odbora Sviza, je v nagovoru zbranih izpostavila slab položaj šolnikov in med drugim omenila višino dodatka, ki ga za razredništvo prejemajo učitelji, saj ta mesečno znaša "manj od cene skodelice kave". "S svojim znanjem pomagamo generacijam pri odraščanju. Upam, da bo kdo od mladih pisal boljše in pravičnejše zakone." Izrazila je tudi razočaranje in jezo, ker je "nekoč verjela v enotni plačni sistem", in odločno poudarila, da ne bodo popustili: "Vredni smo, da je naše odgovorno delo primerno plačano."

Christine Blower iz mednarodne zveze sindikatov ETUCE je spregovorila o politiki varčevanja, ki po njenem mnenju ni neizogibna, temveč napačna izbira politikov. Izobrazba je človekova pravica in javno dobro, četudi stane, je to naložba v otroke in prihodnost naroda. Ne moremo pa pričakovati, da bo prvorazredna izobrazba temeljila na tretjerazrednem plačilu, je še dodala in shod na Kongresnem trgu opisala kot veličasten.

Rok Lipnik, učitelj mlajše generacije s celjske srednje šole, je v govoru izpostavil, da učiteljski poklic ni privlačen za mlade. Pred njegovim nagovorom je Jelka Velički opozorila, da imamo v Sloveniji le še 4 odstotke mladih učiteljev, na kar naj bi opozarjal tudi OECD.



Kot je bilo slišati na protestu, je Sviz zaprosil politične stranke, naj predstavijo svoja stališča do izobraževanja. Na prošnjo sindikata se nista odzvala SDS in NSi.

Sviz: Vrnite nam, kar ste nam vzeli med krizo

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije zahteva ovrednotenje razredniškega dela, višji regres za zaposlene z minimalno ali nižjo plačo in povišanje plač za od dva do tri plačne razrede

20 tisoč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju od vlade tudi z množičnim shodom zahteva višje plače. 40 tisoč jih je stavkalo v večini vrtcev, v osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, glasbenih in višjih šolah. V šolah ni bilo pouka, za otroke, ki so kljub stavki prišli v šole, pa je bilo zagotovljeno varstvo. Vrtci so odprti, vendar ponekod delujejo le dežurne enote. Le nekaj zavodov s področja vzgoje in izobraževanja se današnji stavki ne pridružuje, saj so stavkali že 24. januarja v sklopu stavke različnih dejavnosti javnega sektorja.

V Izolsko OŠ Livade, ni prišel niti en sam učenec, prav tako nobenega otroka ni bilo v radovljiški osnovni šoli. V Kopru so sprejeli dva drugošolca. V blejskem vrtcu je bilo le pet odstotkov otrok, saj so starši stavko v veliki meri podprli. Staršem iz Pomurja pa so na pomoč priskočili v dvorcu Rakičan in jim ponudili brezplačno varstvo do 16. ure.

Po besedah glavnega tajnika sindikata Branimirja Štruklja vse analize potrjujejo, da je delo izobraževalcev izrazito podcenjeno v primerjavi z drugimi poklici z isto stopnjo izobrazbe. Učitelji zaslužijo povprečno 500 evrov manj kot državni uradniki.

Stavko je Sviz po zimskih počitnicah pripravljen tudi zaostriti. V vzgoji in izobraževanju ni nobenih omejitev niti pri načinu stavke niti pri zagotavljanju minimuma delovnega procesa, kot so v zdravstvu ali drugih službah, opozarja Štrukelj.

Množičen shod v Ljubljani

Shod na kongresnem trgu se je začel ob 12. uri, nanj pa so z avtobusi prišli stavkajoči iz vseh delov države. Po podatkih Sviza se je zbralo 20 tisoč stavkajočih. Zbrane so med drugim nagovorili Jelka Velički, predsednica glavnega odbora sindikata, Christine Blower, predsednica evropskega dela Izobraževalne internacionale, svetovnega združenja izobraževalcev (ETUCE), in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

Na Svizu so pred stavko dejali, da pričakujejo, da se bodo shoda udeležili tudi zaposleni na univerzah, ki se sicer stavki niso pridružili. Z Visokošolskega sindikata Slovenije so sicer sporočili, da podpirajo kolege v njihovi pravici do stavke, vendar se ji ne pridružujejo, in sicer zaradi "bistvenih konceptualnih in vsebinskih razlik" s Svizom. Visokošolski sindikat je zato skupaj s 15 drugimi sindikati stavko organiziral 24. januarja. "Čeprav smo načeloma solidarni s sindikati kot interesnimi organizacijami, ki si prizadevajo za boljši položaj svojih članov, je cehovski oz. poklicno interesni pristop v nasprotju z našim razumevanjem poslanstva sindikatov v današnjem svetu," so še dodali.

Policistom, ki so stavkali v ponedeljek, ter delavcem v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so nase opozorili v torek, se na tretji dan stavkovnega vala množično pridružujejo še šolniki in zaposleni v vrtcih. Skupne točke stavkajočih v javnem sektorju so preobremenjenost, previsoki normativi in prenizke plače. Predsednik vlade Miro Cerar pa je vodstvom sindikatov javnega sektorja na februarski seji vlade, ki poteka vzporedno s stavkovnim valom, sporočil, da so njihove zahteve nerazumne, bistveno pretirane in bi sesule finančni sistem, če bi jim šli naproti. Napovedal pa je dialog in postopno približevanje v prihodnje.

Foto: BoBo/MMC RTV SLO

