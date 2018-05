Vili Kovačič želi civilni nadzor na volitvah, DVK že zavrnil pobudo

Komisija nima pravne podlage za državljanski nadzor

29. maj 2018 ob 15:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državna volilna komisija je zavrnila pobudo Vilija Kovačiča za civilni nadzor nad delom volilnih komisij. Vloga, ki jo je podal Kovačič, predlaganim članom t. i. komisije za državljanski nadzor dodeljuje vlogo zaupnikov, za kar pa ni pravne podlage.

Vili Kovačič je na predsednika in direktorja DVK-ja, Antona Gašperja Frantarja in Dušana Vučka, naslovil prijavo civilnega nadzora nad delom DVK-ja, njenih volilnih enot in okrajev. V dopisu je navedel, da bi nadzor opravljali na volilno nedeljo med 16. in 24. uro.

Posredoval je tudi seznam 14 članov t. i. komisije za državljanski nadzor ter navedel kraje, kjer bi opravljali nadzor, in naloge, ki bi jih opravljali.

Po daljši razpravi je večina članov DVK-ja vlogo zavrnila. Presodili so, da so naloge, ki jih je opisal Kovačič, pravzaprav vloga zaupnika. Kovačič bi lahko zaprosil kvečjemu za vlogo opazovalcev, še v tem primeru pa bi seznamu morali biti priloženi osebni podatki predlaganih članov.

G. C.