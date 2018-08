Višja denarna socialna pomoč in višji varstveni dodatek

Uskladitev se bo upoštevala pri izplačilih za dopust

1. avgust 2018 ob 10:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta zaradi redne letne uskladitve s 1. avgustom višja za dva odstotka. Osnovni znesek minimalnega dohodka bo tako od 1. avgusta dalje znašal 392,75 evra, varstveni dodatek pa 577,34 evra, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Uskladitev minimalnega dohodka se bo že upoštevala pri izplačilih denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka za avgust. Prejemnikom ni treba zaradi uskladitve vlagati novih vlog. Dvostarševska družina z dvema mladoletnima otrokoma brez dohodkov in premoženja bo tako od danes lahko prejela 1125,79 evra, pri čemer sta vključena denarna socialna pomoč in otroški dodatek skupaj.

Skupno število prejemnikov denarne socialne pomoči je trenutno 53.183. To pomeni, da se je to število v primerjavi z majem povečalo za 3.275. S 1. junijem pa je že začela veljati novela zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki je denarno socialno pomoč za samsko osebo zvišala za več kot 87 evrov. Skupno število prejemnikov varstvenega dodatka pa je trenutno 17.913 in je v primerjavi z majem, ko jih je bilo 16.714, naraslo za 1.199.

Z današnjim dnem se uskladita tudi posmrtnina in pogrebnina. Posmrtnina po novem znaša 392,75 evra, pogrebnina pa 785,50 evra.

L. L.