Višje strokovne šole na razpolago 12.572 študentom

Na 49 višjih strokovnih šolah ponujajo 33 različnih študijskih programov

1. februar 2017 ob 19:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v prihajajočem študijskem letu 2017/2018. V 49 višjih strokovnih šolah je skupaj razpisanih 12.572 mest za 33 različnih študijskih programov.



Med 49 višjih strokovnih šol, ki so razpisale prosta mesta je sicer 29 javnih in 20 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Za višje strokovno izobraževanje je razpisanih 33 različnih študijskih programov. V primerjavi s prejšnjim študijskim letom je za študente višjih šol ponujenih manj vpisnih mest. Za redne študente je v javnih in šolah s koncesijo razpisanih 4155, za izredne pa 3780 vpisnih mest. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še 4637 vpisnih mest.

Število vpisnih mest v javnih višjih strokovnih šolah je največje v študijskih programih s področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva in v letošnjem letu znaša 34,28 odstotka razpisanih mest za redni in izredni študij.

Dva prijavna roka

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih: od 13. februarja do 8. marca ter od 28. avgusta. do 1. septembra. Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 10. februarja, in v soboto, 11. februarja.

Višje strokovne šole bodo do 15. junija v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. Višješolska prijavna služba bo do 24. julija kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis izbranih kandidatov bo potekal do 22. avgusta.

Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok pa bodo objavljeni do 25. avgusta na spletni strani višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol. Hkrati z razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je ministrstvo objavilo tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove.

L. L.