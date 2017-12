Višji sodniki bodo odločali o pritožbi Milka Noviča

Višje sodišče bo v sredo odločilo o pritožbi

19. december 2017 ob 21:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Višji sodniki bodo v sredo obravnavali pritožbo Milka Noviča na sodbo, s katero je bil aprila letos obsojen na 25 let zaporne kazni zaradi umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika.

Ob izreku sodbe je sodnica Špela Koleta dejala, da je brez dvoma kriv in da je šlo za brezobzirno maščevanje, ker je Jamnik leta pred tem podpisal njegovo odpoved. Novič je zaradi ponovitvene nevarnosti s štirimesečno prekinitvijo v priporu že od decembra 2014. Obramba ves čas zatrjuje, da ni niti enega dokaza, da je prav Milko Novič umoril Jamnika.

Pred odločitvijo sodnikov ga je Igor Pirkovič s kamero TV Slovenije obiskal v priporu na Povšetovi. Novič je v intervjuju povedal, da ga sredina odločitev višjih sodnikov zaradi izkušenj z našim sodstvom skrbi. Zmerni optimizem ostaja, a ne prevelik, je dodal. "Pripravljen sem dejansko na vse; tudi na najbolj nemogoč izid. Kot sem že dejal, pa je optimizma več kakor prej, tudi zato, ker je so moji argumenti dosegli javnost," je sklenil.

Novič: Izbran sem bil za grešnika

Na vprašanje, zakaj se je preiskava tako hitro usmerila nanj, je odvrnil, da "je verjetno razlog v tem, da je bil njegov primer na Inštitutu še vedno "živ"". "Preden sem se poslovil iz raziskovalne dejavnosti sem vlagal dokaze in opozarjal na kratenje človekovih pravic in nespoštovanje intelektualne lastnine na Inštitutu. To je bilo med raziskovalci zelo moteče in verjetno je kdo policijo na te dopise opozoril in zadeva je stekla. Morda pa je bilo vse skupaj prej organizirano. Kdo bi vedel,” je dodal.

Novič je prepričan, da je bil v Jamnikovem primeru načrtno izbran za grešnika. “Na to kaže že Majheničeva (op. a.: Darko Majhenič je bil takrat predsednik Nacionalnega preiskovalnega urada) izjava. Na dan aretacije je povedal, da sem jaz tisti, ki je kupil pištolo, se odpeljal na kraj dogodka, izvršil umor. Vse je že vedel. Gre za zelo kratek čas za tako natančno preiskavo in take usodne sklepe. Seveda, pa je bila morda zadeva že prej načrtovana. Mislim, da so želeli na ta način ubiti dve muhi na mah,” je pojasnil.

G. K.