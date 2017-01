Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 23 glasov Ocenite to novico! Prašni delci v zraku. Foto: Televizija Slovenija PM10 so delci v zraku, v premeru manjši od 10 mikrometrov, in jih zato mehanizmom v ustni in nosni votlini ne uspe filtrirati. Onesnaženost zraka. Kjer je pika oranžna, na prosto hodite le, če je nujno. Foto: Arso Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Visoka stopnja onesnaženosti zraka, na prosto le, če je nujno

Priporočena omejitev gibanja na prostem

31. december 2016 ob 13:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na agenciji za okolje za silvestrovo in v nedeljo pričakujejo visoko onesnaženost zraka s trdimi delci PM10 v Celju, Zagorju, Trbovljah, Ljubljani in Novem mestu. Na Obali bo onesnaženost nizka, drugje zmerna.

Ko se onesnaženost poveča, je priporočljivo, da omejimo izpostavljenost zunanjemu zraku. To ne pomeni, da smo zaprti v prostorih, ampak da trajanje bivanja na prostem in stopnjo fizične dejavnosti zlasti na prostem omejimo. Pri zmerni stopnji onesnaženosti, ki jo označujejo z rumeno, svetujejo le hojo, pri oranžni, ki označuje visoko stopnjo onesnaženosti, naj bo gibanje na prostem omejeno le na nujno, pri rdeči pa dodatno svetujejo zmanjšanje fizične dejavnosti tudi v notranjih prostorih.

Ob morebitni pričakovani visoki onesnaženosti zraka na Arsu priporočajo, da ljudje ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja, da zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva, da uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil in naj ne kurijo na prostem.

Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih zunaj območij, za katera so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. Zato je zaradi zaščite zdravja smiselno upoštevati priporočila tudi na takšnih območjih.

Na onesnaženost zraka s trdimi delci PM10 vplivajo povprečna temperatura v zimskem obdobju, ki je povezana z ogrevanjem, število dni z inverzijo in število dni s padavinami.

