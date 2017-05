Visokošolski sindikat rektorju Marušiču: Razmislite o odstopu

Senat in upravni odbor pozivajo k ukrepanju

6. maj 2017 ob 18:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Visokošolski sindikat je javno pozval rektorja Univerze na Primorskem Dragana Marušiča, naj razmisli o takojšnjem odstopu po nepravnomočni sodbi, da je izvajal mobing.

Univerza na Primorskem (UP) mora po odločitvi koprskega delovnega sodišča nekdanji direktorici Študentskih domov UP-ja Astrid Prašnikar plačati 15.000 evrov odškodnine zaradi Marušičevega mobinga. Sodba še ni pravnomočna. Na univerzi sodbe za zdaj ne komentirajo, se bodo pa nanjo pritožili.

V drugem pravnem postopku Prašnikarjeve proti UP-ju pa je odločitev že pravnomočna. Višje delovno in socialno sodišče v Kopru je marca odločilo, da mora UP zaradi samovoljne prekinitve delovnega razmerja Prašnikarjevi plačati 50.000 evrov.

V povezavi s tem so v Visokošolskem sindikatu Slovenije zapisali, da ostro obsojajo žaljiva in seksistična ravnanja, ki so razvidna iz omenjenih sodb in za katera bi morala veljati ničelna stopnja tolerance. Zato visokošolski sindikat poziva senat in upravni odbor primorske univerze, naj navedeni primer nemudoma obravnavata, se do njega opredelita in sprožita ustrezne interne postopke.



"Rektorju pa predlagamo, naj še prej sam razmisli o ustreznem odzivu, tj. najverjetneje o takojšnjem odstopu s položaja rektorja in z vseh vodstvenih funkcij. Menimo namreč, da oseba, ki grobo krši pravice zaposlenih, ne sodi na čelo nobene organizacije, še najmanj pa univerze," so še zapisali v javnem pozivu.

A. Č.