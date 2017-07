Vlada bo po arbitraži skušala prisluhniti ljudem. Preselitve bodo skrajni ukrep.

Vsi potrebni zakoni naj bi bili sprejeti do konca leta

28. julij 2017 ob 18:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vladna delovna skupina, ki skrbi za implementacijo odločbe arbitražnega sodišča, je že opravila prve pogovore z večino ljudi, na katere bo arbitraža neposredno vplivala. Vlada pa je objavila tudi prvi delovni prevod sodbe arbitražnega sodišča.

Cilj vladne skupine ostaja iskanje ustreznih sistemskih rešitev za konkretne življenjske situacije državljanov, ki živijo ob meji. Do zdaj so zbrali potrebe prebivalcev v Ljutomeru, Dragonji in Metliki, izkazalo pa se je, da so praviloma enake - zadevajo vprašanje obdavčitve, pokojnin, možnosti šolanja v Sloveniji, dostopa do trga dela, subvencij, infrastrukture.

Pri tem so na vladi poudarili, da glede večine ključnih zadev ne bo težav, tudi zato, ker že zdaj obstaja ustrezna evropska zakonodaja ali dogovori s Hrvaško, kot je npr. o preprečevanju dvojne obdavčitve. Nekatere zadeve pa bodo morali reševati z intervencijskim zakonom, pa tudi z dogovorom s Hrvaško.

Preselitev bo skrajen ukrep

V teh prvih pogovorih je le nekaj družin, ki bodo v skladu z arbitražno odločbo na Hrvaškem, izrazilo željo po preselitvi v Slovenijo, vendar gre za kompleksno vprašanje, so poudarili na vladi in dodali, da gre šele za prve želje, glede dejanske odločitve pa bo treba še enkrat opraviti individualne pogovore. Poudarili so tudi, da je preselitev skrajen ukrep, saj bo slovenska vlada skušala ljudem zagotoviti pogoje, da ostanejo tam, kjer so.

Na vladi še poudarjajo, da se glede jurisdikcije Slovenije po 29. juniju ni nič spremenilo. V Piranskem zalivu policija izvaja nadzor v slovenskem morju tako kot do zdaj, saj ni nikoli izvajala nadzora samo do polovice zaliva. Kot incident se obravnava vsako vplutje tujih varnostnih organov v slovensko morje.

Vsi zakoni do konca leta

Medresorska skupina naj bi do konca avgusta pripravila zemljevide v skladu z arbitražno razsodbo, druge delovne skupine in pristojni resorji pa naj bi zbrali podatke o konkretnih potrebah ljudi na meji, pa tudi pripravili zakonske predloge, potrebne za implementacijo sodbe, tako da bi DZ z njihovim sprejemom začel v septembru.

Vsi potrebni zakoni, med njimi bo prvi zakon o evidentiranju nepremičnin, ki je potreben za vris meje, naj bi državni zbor sprejel do konca letošnjega leta.

