Vlada: Država bo poskrbela za odpadne sveče in embalažo

Zakon naj bi DZ obravnaval na decemberski seji

29. november 2018 ob 10:57

Ljubjana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami.

Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom Jureta Lebna je v predlogu zakona zapisalo, da tako pri odpadni embalaži kot pri odpadnih nagrobnih svečah prevzem in obdelavo zagotovi država.

Za izbiro osebe, ki bo v imenu države poskrbela za odpadke oziroma sveče, bo zadolženo ministrstvo za okolje, izbrani izvajalec pa bo moral odpadno embalažo odpeljati in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov, sveče pa za največ 200 evrov na tono.

Država bo sicer imela v skladu z zakonom pravico in dolžnost od družb za ravnanje z odpadki oz. nosilcev skupnega načrta za ravnanje z odpadnimi svečami zahtevati vračilo stroškov interventnega odvoza.Ministrstvo za okolje in prostor je za zakon predvidelo obravnavo po nujnem postopku, državni zbor naj bi ga obravnaval na decembrski seji.

Realizacija dogovora s sindikati



Vlada je tudi pristojne ministre pooblastila za podpis stavkovnih sporazumov s sindikati javnega sektorja ter dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Za realizacijo vsebine sporazumov in dogovora je treba sprejeti tudi ustrezne pravne podlage. Vlada je tako že določila besedilo novele plačnega zakona.

Predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju predvideva trajni premik izplačila napredovanj z aprila na december v vsakem letu.



V stavkovnih sporazumih in dogovoru o plačah predvidene plačne dvige pa bo treba preliti v anekse h kolektivnim pogodbam, ob krovni kolektivni pogodbi za javni sektor še h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Za javne agencije in vojsko bo morala vlada sprejeti spremembe uredb, s katerima se delovna mesta uvrščajo v plačne razrede.

Ministrstvu za javno upravo in ministrstvu za obrambo je vlada naložila, da ji najpozneje do 6. decembra v sprejem predložita spremembe uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter spremembe uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede.



Foto: Zbornica komunalnega gospodarstva Za izbiro osebe, ki bo v imenu države poskrbela za odpadke oziroma sveče, bo pristojno ministrstvo za okolje, izbrani izvajalec pa bo moral odpadno embalažo odpeljati in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov, sveče pa za največ 200 evrov na tono.

G. C.