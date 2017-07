Vlada: Erjavec naj obvesti Evropsko komisijo o hrvaških mejnih kršitvah

Napovedovati blokade schengena ni primerno

20. julij 2017 ob 14:54,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 15:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Premier Miro Cerar zagotavlja, da je vladajoča koalicija enotna glede implementacije razsodbe arbitražnega sodišča o meji na kopnem ter morju med Slovenijo in Hrvaško.

Predsednik vlade Miro Cerar je obljubil, da bo vlada vsakič, ko bo naredila pomembnejši korak, o tem obvestila celoten politični vrh. Vlada se je dogovorila, da zunanji minister Karl Erjavec obvesti Evropsko komisijo o kršitvah, ki jih dela hrvaška stran, tudi na morju, kjer je po Cerarjevih besedah zdaj meja že določena in je "zadeva jasna".

Cerar tudi meni, da je arbitražna odločba pomembna prelomnica, saj je z njo dokončno določena meja. K implementaciji je treba pristopiti odgovorno, preudarno in zelo odločno ter ob upoštevanju mednarodnopravnih pravil, arbitražnega sporazuma in preostalih mednarodnih standardov.

"Moramo biti dejavni, a ne smemo preveč hiteti, da ne bi naredili napake, ki bi nam škodila," je še dejal premier, ki vztraja, da je treba s Hrvaško vendarle poskusiti doseči dogovor o implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča, čeprav se zaveda, da do takšnega dogovora ne bo lahko priti.

Slovenija mora vzpodbujati Hrvaško

Naloga obeh držav, da po arbitražnem sporazumu in v skladu z njim v šestih mesecih pripravita vse potrebno za implementacijo. Slovenija mora Hrvaško k temu spodbujati, tudi zato, ker to od nas pričakuje mednarodna javnost. Hrvaški moramo ponuditi roko, da to storimo skupaj. Če bo bo hrvaška vlada še naprej ignorirala arbitražno odločbo, pa bo po premierjevih besedah moralo priti do implementacije razsodbe po drugi poti. Vendar ni primerno že zdaj napovedovati blokade schengena in podobno, je dejal.

O smiselnosti svojega napovedanega septembrskega obiska na Hrvaškem, je Cerar še dejal, da bo ta smiseln samo v primeru, če bo govora o in predvsem o implementaciji arbitražnega razsodbe, v nasprotnem primeru bo potreben temeljit razmislek o obisku.

G. C.